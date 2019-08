Michelle Renaud hizo realidad de su sueño de ser cantante gracias a 'La Reina Soy Yo'

Sin duda alguna, Michelle Renaud se encuentra en un gran momento de su carrera. Con el éxito de la telenovela La Reina Soy Yo (Univision) y descubriendo una nueva faceta profesional como la conducción, eso sin contar que su corazón se encuentra muy contento con el noviazgo que inició hace unos meses al lado de Danilo Carrera. Sin embargo, Renaud confesó que aún le falta algunos caminos por explorar y que de hecho su personaje en la telenovela que actualmente protagoniza la ha inspirado a conquistar su sueño de ser cantante.

Michelle Renaud quiere convertirse en cantante

Así lo confesó en entrevista con el programa El Gordo y la Flaca (Univision), en donde habló de sus deseos de darle un giro a su trayectoria y dedicarse a la música. "Es mi sueño guajiro, me encantaría cantar, no tengo las herramientas en estos momentos, pero si algún día las tuviera y hubiera un equipo que quisiera que yo cantara con ellos, yo feliz”, dijo la bella actriz a las cámaras del programa.

La actriz interpreta a una cantante en 'La Reina Soy Yo'

Sobre el género que le gustaría interpretar o si le seguiría los pasos a Yamelí, el personaje que interpreta en La Reina Soy Yo, quien es una cantante de reggaetón, la actriz fue contundente. "Yo creo que yo soy popera, o sea como así de reggaetón y perreo y esas cosas la verdad no me veo ahí pero nunca digas nunca", aseguró.

Pero no fue lo único que el personaje que encarna en este melodrama le ha enseñado, pues ponerse en la piel de Yamelí la ha empoderado y ayudado a aprender a no quedarse callada e incluso a valorar más aún a Marcelo, su retoño, pues en la trama le es arrebatado un hijo.

¿Será que pronto la veremos conquistando los escenarios?

"Me hizo aprender a alzar la voz, me hizo aprender a decir que quiero y que no quiero, me hizo a valorar el doble a mi hijo, o sea a mi hijo lo valoro desde el segundo que existe en mi panza, pero el haber trabajado y perder un hijo (en ficción) te cambia todo", resaltó