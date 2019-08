La divertida pijamada de cumpleaños de la hija de Gaby Espino, muy a la 'Stranger Things'

Aunque Oriana Lander cumplió años el pasado 9 de julio, los festejos aún no terminan. La hija de Gaby Espino y Cristóbal Lander tuvo una celebración más, pero en esta ocasión fue con sus amigas. El mes pasado la niña tuvo la oportunidad de disfrutar con sus seres queridos, incluido Jencarlos Canela, con quien tiene una relación cercana como de padre e hija, a pesar de que él y su mamá ya no están juntos. En esa ocasión, se trató de un festejo muy familiar, y a más de un mes de esa fiesta, ‘Ori’ ha disfrutado de la compañía de sus amigas en una fiesta temática de una de sus series favoritas: Stranger Things.

Como toda pre-teen, Oriana deseaba celebrar su cumpleaños con sus amigas, y su mamá se encargó de todo

A través de sus redes sociales, la presentadora de MasterChef Latino (Telemundo) compartió una serie de videos y fotografías de este original festejo, el cual se transformó en una pijamada de lo más divertida. En las imágenes, se aprecia a Oriana con un look de la década de los ochenta; unos jeans con elástico a la cintura, una camisa estampada y un par de tenis blancos. Además de llevar las prendas características de la época, ‘Ori’ llevó su melena en un semi recogido con rizos y sujetado por una dona rosada.

En esta imagen, Oriana con su mamá y su hermano menor, Nickolas, en Disneyland

Por lo que dejó ver, Oriana la pasó increíble en su celebración de cumpleaños, la cual estaba pendiente desde el mes pasado. La propia Gaby explicó a sus seguidores que su hija tuvo una segunda fiesta debido a que su cumpleaños fue en medio de las vacaciones de verano y que varias de sus amigas no estaban en Miami para celebrar con ella.

Un padre orgulloso

Cristóbal Lander no pudo evitar emocionarse por la pijamada de su hija, pues es una muestra más de lo rápido que está creciendo. En sus redes, el actor de origen venezolano compartió una foto de la festejada y escribió: “¡Wow!”, además de agregar unos emojis de corazones.

Y es que Cristóbal no puede creer lo grande que está su hija, quien, de ser una tierna niña, se ha convertido en toda una blogger. En el día de su cumpleaños, el pasado 9 de julio, Lander le dedicó las siguientes palabras a 'Ori': “Ya son 11 años desde aquel día que cambiaste mi vida. Me enseñaste el verdadero amor, también me enseñaste a aceptar la voluntad de Dios, convirtiéndome en una mejor persona. A aceptar que no seré el padre de todos los días, pero eso no implica que no me ames y respetes como tú papá, me enseñaste a ser fuerte”.