¡Al fin juntos! Gabriel Soto e Irina Baeva de romance en Perú

Tras una serie de exitosas presentaciones por Estados Unidos con Cleopatra metió la pata, Gabriel Soto y el elenco de la puesta en escena se trasladaron a Perú par ofrecer unos shows en ese lugar. Al actor no solo lo esperaba su fiel público peruano, sino que también su novia, la también actriz Irina Baeva. Luego de pasar unos días en su natal Rusia, la estrella de telenovelas se reunió con su novio, al que apoyará en las funciones que tiene en el país sudamericano.

VER GALERÍA

Gabriel Soto de gira con el elenco de Cleopatra metió la pata

A través de sus redes sociales, la enamorada pareja publicó una serie de videos en los que se dejan ver de lo más contentos disfrutando del encanto que ofrece la ciudad de Lima. Por las publicaciones que compartieron, parece que la pasaron muy bien en el distrito de Miraflores.

Loading the player...

En uno de esos videos que la pareja compartió, los novios aparecen muy juntitos, mientras Irina observa directamente a la cámara y dice: “Mi romano en personaje”. En seguida, Gabriel le da a su novia un tierno besito en la mejilla.

VER GALERÍA

Mientras Gabriel estaba en Estados Unidos presentando su obra, Irina viajó a Rusia para visitar a los suyos

La pareja podría aprovechar para pasar unos días libres de Perú, donde lo más probable es que visiten Machu Picchu, una de las paradas obligadas para los viajeros que visitan el país sudamericano.

Más notas como esta:

- Gabriel Soto y su reto como papá de dos niñas: 'Sé que crecerá y que llegarán los noviecitos'

- Geraldine Bazán y su mensaje de amor en sus vacaciones con sus hijas por Perú

Y Geraldine Bazán también estuvo en Perú...

Curiosamente, hace unos días la exesposa de Gabriel Soto, así como sus hijas, pasaron unas vacaciones en Perú. Geraldine Bazán, en compañía de Elissa Marie y Alexa Miranda, recorrió los puntos más turísticos de la ciudad de Lima, además de embarcarse en una aventura por Cusco y Machu Picchu.

VER GALERÍA

Geraldine compartió una foto con sus 'Mosqueteras'. La actriz llama de esa forma cariñosa a sus hijas

Tanto la actriz como sus hijas disfrutaron al máximo de esta experiencia y en sus redes sociales compartieron las postales más bonitas de este espectacular viaje, con el cual demostraron que son de espíritu aventurero.

Pero esta no es la primera vez de las tres en Perú, pues en 2016 –cuando aún estaba casada con Gabriel Soto– la familia visitó dicho país. De hecho, en este viaje más reciente, la estrella de televisión recordó ese momento, pero no mencionó a su ex. En sus redes publicó una foto de ella y sus hijas en Machu Picchu y escribió: "Hace 3 años estuvimos en este mismo punto y es increíble ver cómo los niños recuerdan no lo que vieron si no lo que sintieron al vivir una experiencia y a partir de ahí reviven las imágenes. Ellas me enseñan día a día más de lo que yo podría".