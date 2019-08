Michelle Renaud pone un alto a las mentiras de su relación con Danilo Carrera

Michelle Renaud y Danilo Carrera viven una historia de amor muy romántica que desde junio pasado gritan a los cuatro vientos. La alegría de ambos actores se nota en cada una de las publicaciones que hacen juntos en las redes sociales o el intercambio de cariñosos mensajes. Sin embargo, algunas publicaciones aseguran que los inicios de su relación estuvieron entintados de infidelidad hacia sus parejas anteriores, algo que Michelle Renaud no toleró.

Michelle Renaud y Danilo Carrera hicieron público su romance a mediados de junio pasado

Durante una entrevista para el programa mexicano Todo Para la Mujer, Michelle Renaud pidió a Ana María Alvarado, una de las reporteras, que no informara de manera errónea.

"Eres una gran periodista, no des por hecho cosas”, dijo la actriz para poner un alto a los rumores. “Creo que, como periodista, a veces, hay que preguntar. No dar por hecho y en el tema de mi relación tú has dicho mucho que fui infiel y no fui infiel”, expresó firme.

Aunque la presentadora intentó defenderse diciendo que sólo replicaba lo que leía en otros lados, Michelle continuó: “Creo que es muy importante que los medios empiecen a investigar porque pueden generar mucho conflicto y pueden lastimar. Y no saben. Creo que se vale decir voy a preguntar”.

Michelle Renaud y Danilo Carrera, el inicio de su historia

Ambos actores fueron pareja en la ficción en Las Hijas de la Luna; sin embargo, en ese entonces sólo eran amigos, pues Michelle aún estaba casada con el padre de su hijo Marcelo, mientras que Danilo aún tenía una historia con su exesposa Ángela Rincón.

Michelle Renaud y Danilo Carrera eran grandes amigos antes de ser pareja

“Yo obviamente me separo y como a los 6 o 7 meses, me inventan que estoy de infiel con Danilo, pero en realidad yo no tenía nada que ver con él. Danilo siempre fue un súper compañero”, dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Fue hasta principios de 2019 cuando la pareja inició un coqueteo por llamadas y mensajes que poco a poco los llevó a enamorarse perdidamente uno del otro. Michelle incluso visitó Ecuador, el país natal de Danilo, en donde conoció a su familia y todo el mundo que lo rodea. Un mundo del que ella supo que quería ser parte y que hasta ahora así lo h hecho con mucha alegría.

La pareja se ha convertido en una de las favoritas del público