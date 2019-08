Clarissa Molina presumió su figura en bikini pero recibió el regaño de Raúl de Molina

El fin de semana pasado, Clarissa Molina dejó a más de uno con la boca abierta al presumir su atlética figura en una fotografía en la que luce muy guapa usando un bikini. Aunque recibió puros halagos por parte de sus seguidores, hubo alguien que no estuvo muy de acuerdo en que la presentadora compartiera una imagen como la que publicó.

Clarissa Molina presumió los avances de su rutina con esta fotografía

A través de sus redes sociales, la hermosa dominicana compartió un video en el que reveló que Raúl de Molina, su querido compañero en El Gordo y la Flaca (Univision), la regañó por haber compartido la comentada fotografía. “Ustedes saben que Raúl es como mi papá y yo lo adoro y amo como mi padre y yo soy como su hija”, explicó. “Entonces él llega y me dice: ‘Clarissa no lo puedo creer que hayas puesto esta foto en bikini, no se para qué lo hiciste’”, contó.

Clarissa reveló que Raúl de Molina se molestó por la sexy fotografía que publicó

La exreina de belleza comentó que de inmediato cuestionó a ‘Rauli’ sobre su había leído lo que debajo de la postal que generó la controversia había escrito, pues ella solo buscaba destacar los beneficios que le ha traído hacer ejercicio por las mañanas e inspirar a sus seguidores con los resultados visuales, sin embargo ‘El Gordo’ de Molina no cambió de opinión.

Aún así, Clarissa se mostró comprensiva con su compañero de programa, pues dijo que entiende que es la reacción normal de un padre. “Yo se que tu me ves como hija y que los padres suelen ser un pocos celosos con sus hijas, pero no encontré de mal la foto”, dijo. “Simplemente me siento orgullosa de lo que estoy logrando, me siento orgullosa de que mi cuerpo esté teniendo un cambio notorio”, agregó.

La belleza de Clarissa es innegable

La presentadora comentó que a pesar de que expuso sus razones, ‘Rauli’ se mantuvo en su posición, pero ella también tenía algo que reclamarle. “Raúl dice que no debía, pero el no me dice por qué, solo dice ‘no, no, no’”, contó. “Si él pone su foto en traje de baño también”, agregó entre risas, para después expresar su cariño por el simpático presentador. “Cuánto te quiero”, finalizó.