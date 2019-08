Joy Huerta detalla la incómoda situación que su familia vivió al tramitar el pasaporte de su hija Noah

A unos meses del nacimiento de la pequeña Noah, Joy Huerta y su esposa se han enfrentado a diferentes complicaciones a la hora de tramitar el pasaporte de su hija. A través de sus redes sociales, la cantante denunció que su familia fue objeto de discriminación por parte del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, al haberles pedido documentación innecesaria al percatarse de que se trataba de un matrimonio homoparental.

Por medio de un mensaje que la cantante publicó en sus redes sociales, Joy relató lo sucedido e incluso hizo un llamado a las autoridades de ese país para que, en un futuro, ninguna otra pareja tenga que pasar por lo que ella, su esposa y su bebé tuvieron que vivir al realizar un trámite. “Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada, con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres”, explicó.

La intérprete de Mañana is Too Late aseguró que el personal que las atendió, al darse cuenta de que se trataba de una pareja conformada por dos mujeres, les solicitó un documento que en México se otorga en los hospitales públicos cuando los recién nacidos no cuentan con acta de nacimiento. “Al ver a dos mamás, (nos) pidieron acta de alumbramiento, un documento no requerido y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser presunción de criminalidad”, agregó.

La integrante del dúo Jesse & Joy continuó con su denuncia asegurando que además de la solicitud del documento, hubo otros detalles que le parecieron un tanto intrusivos. “Hace mucha falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre, no solo es insensible, también discriminatorio”, finalizó.

Afortunadamente para la cantante, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, se puso en contacto con ella a través de redes sociales y contestó a su mensaje. “Desde luego tienes razón. Como impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo”.

Hace apenas unas semanas, Joy Huerta abría su corazón y hablaba de lo importante que era para ella el poder asumir su relación y su maternidad de forma pública, pues de alguna forma busca inspirar a quienes tienen miedo a mostrarse tal y como son. “Lo bonito es que hoy en día, entre más gente hablemos de nuestras realidades, entre más gente platiquemos de lo que nos hace feliz, hay más gente que levanta la manita y dice ‘yo también’. Creo que es súper lindo el decir, todos somos distintos, pero también todos somos iguales y hay que aceptar nuestras diferencias, porque en la diversidad hay fuerza”, dijo en entrevista con el programa Despierta América (Univision).