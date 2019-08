Michelle Renaud revela cuál de sus pasiones la ayuda a estar en forma

Sin duda alguna, Michelle Renaud no solo es poseedora de una gran belleza, también posee un cuerpo digno de una atleta. Pero, ¿cuál es el secreto de la hermosa actriz para mantenerse en forma y presumir ese abdomen plano de envida? Ella misma lo reveló a través de sus redes sociales, en donde habló de esa otra gran pasión que la ayuda a mantenerse siempre bella.

Michelle Renaud es poseedora de una belleza sin igual

Junto a una fotografía en la que se le ve practicando pole dance, la protagonista de telenovelas como Las Hijas de la Luna reveló que este deporte se ha convertido en uno de sus favoritos, gracias a todos los beneficios físicos que le brinda. "El pole dance es por mucho, una de mis pasiones en la vida, mi otra pasión es la actuación y ésta no me permite entrenarme como quisiera, pero estoy segura que si lo hiciera, ¡podría competir”, escribió la actriz en sus redes sociales.

La actriz sorprendió al confesar que el pole dance es una de sus pasiones

Michelle explicó que no solo ha encontrado beneficios físicos en la práctica de esta disciplina, también le ha ayudado con a trabajar otros aspectos de su personalidad, además que como cualquier deporte, te hace sentir mejor contigo mismo. “Este deporte me reta, me da fuerza, seguridad y me hace vencer mis miedos. Tiene sus sacrificios como los golpes, moretones y estrías ¡pero todo vale la pena! Cada clase me hace olvidar que existe un mundo afuera ¡y me llena de endorfinas para todo el mes!”, dijo.

Para finalizar su mensaje, Michelle reflexionó sobre lo mucho que le ha dejado el pole dance en su vida, a pesar del gran esfuerzo que implica el practicarlo. “A lo que voy es que todo lo que vale la pena en la vida tiene sacrificios, no todas las personas están dispuestas a pagarlos, por eso, hay quienes lo logran y hay quienes no. ¿Tú por qué si te sacrificarías?”, puntualizó.

La figura de la actriz es envidiable

Debajo de su publicación, los seguidores de la hermosa novia de Danilo Carrera no dejaron de elogiarla, no solo por su extrema belleza y su envidiable figura, sino por lo mucho que los inspira con sus mensajes y palabras de aliento.