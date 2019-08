Dayanara Torres llega a la mitad de su tratamiento rodeada del amor de su familia

En medio de un momento muy sensible y lleno de emociones encontradas, Dayanara Torres continúa con su tratamiento en contra del cáncer de piel que le fue diagnosticado a inicios de este año. Rodeada por el amor de toda su familia y con una sonrisa en el rostro, la bella puertorriqueña enfrentó la sesión número nueve del procedimiento médico que recibe cada 21 días, llegando así a la mitad de su tratamiento.

Dayanara Torres llegó a la mitad de su tratamiento contra el cáncer de piel con una sonrisa en el rostro

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza compartió un emotivo mensaje, en el que habló sobre sus sentimientos respecto a la partida de su hijo Cristian, quien ha tenido que dejar el ‘nido’ para emprender una nueva etapa en su vida ahora en Nueva York, en donde estudiará la universidad, y al mismo tiempo continuar su lucha en contra de su enfermedad. Además, la también actriz habló del reciente cumpleaños de Ryan, su hijo menor, y del agradecimiento profundo que tiene a su madre, sus hermanos, sus amigos y sus fans, quienes se han mantenido a su lado durante todo este tiempo.

Los hermanos de Dayanara estuvieron a su lado en esta ocasión Video: @dayanarapr

“A pesar de haber pasado unos días llenos de emociones, Cristian (viajó a) NY a su nueva bida, Ryan cumpliendo 16 años y su primer día de clases y yo recibiendo mi tratamiento #9 (justo a la mitad…)”, escribió la hermosa ganadora de Mira Quién Baila (2017) sobre las vivencias de los últimos días, que la han mantenido en una montaña rusa de emociones. “Me siento feliz de tener a mis hermanos aguantando mi mano en este que sabían sería uno de los más fuertes para mí”, agregó junto a un video en el que muestra cómo ha sido este día de tratamiento.

Su hermana Jinny y su madre han acompañado a Dayanara durante todo su proceso

Dayanara destacó el compromiso que sus hermanos han mostrado para con ella, quienes sin importar las distancias, se han hecho presentes en este día de emociones encontradas. “Jowie como siempre viajó desde Arizona. Ricky viajó de sorpresa ¡desde Puerto Rico!”, explicó. “Mi hermana Jinny pasando cada minuto. Cada emoción que he sentido en estos días hubiera sido insoportable sin ti a mi lado. Gracias por tus consejos, por escuchar, por tus sobitos (caricias) en mi espalda, y acariciarme el pelo para que me duerma. Eres realmente un ángel para mí”, compartió.

La puertorriqueña continuó su mensaje ahora refiriéndose a su mamá, la señora Luz Delgado, a quien le demostró en sus palabras toda su admiración. “Mi reina madre, como quisiera algún día poder ser como tú, eres la madre y abuela más dada y ¡querida del mundo! Te amamos”, escribió.

A pesar de las circunstancias, Dayanara se ha mantenido siempre positiva

Para finalizar, Dayanara Torres agradeció a sus amigos y sus fans por no soltarla de la mano y mantenerse a su lado a pesar de las circunstancias. “Mis grandes amigos que día a día se preocupan de mi... Gracias @realizzz por siempre preocuparte de cómo me siento y hacerme reír y mi @paulanthonylove Porque al tenerte mi lado me brindas tanta paz y me llenas más de fe”, escribió. “Gracias a todos mis seguidores que no me sueltan ni un minuto, que me tienen en sus pensamientos y en sus oraciones. Que honor es contar con su amor y apoyo. Los quiero mucho”, finalizó.