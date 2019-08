Alejandra Espinoza y las tiernas serenatas que le ha dedicado su hijo Matteo

Sin duda alguna, Alejandra Espinoza es muy afortunada de tener a su hijo Matteo a su lado. El pequeño, fruto de su relación con el coreógrafo Anibal Marrero, resultó ser un niño muy expresivo que no le teme a mostrar sus más puros sentimientos de diferentes maneras. Obviamente el amor que siente por su hermosa madre es tan grande, que en más de una ocasión no ha encontrado las palabras para expresarlo y lo ha hecho a través de tiernas interpretaciones musicales.

Loading the player...

Desde la canción de El Chavo del 8, hasta We Are the Champions de Queen, Matteo siempre encuentra la forma de derretir el corazón de su mamá con su forma de cantar. Da play al video de arriba y disfruta de cada una de las serenatas que el retoño de la también actriz le ha dedicado desde que era un pequeño que apenas podía hablar.