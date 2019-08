La emocionante vida nueva de Elyfer Torres después del emotivo final de 'Betty en NY'

“¡GRACIAS! Betty en NY me cambió la vida”, escribió Elyfer Torres junto a una serie de fotografías del final de la popular serie donde ella luce un vestido de novia. “Tuve la oportunidad de hacer lo que más amo diario, expresando un mensaje muy valioso”. Esta es la tierna manera de la actriz mexicana, alias Betty, de despedirse de sus colegas y admiradores que han seguido sus aventuras desde que la serie inició transmisiones en febrero. En el episodio final de la telenovela, el pasado 12 de agosto, Betty por fin convierte sus sueños en realidad y (spoiler alert: ¡deja de leer ahora mismo si no lo has visto!) se casa con don Armando, el hombre de su vida. ¡Y ha sido toda una travesía para ella!

Betty y Armando celebraron una boda de cuento de hadas, pero, ¿qué sucederá ahora?

Betty en NY es una nueva versión de la clásica telenovela colombiana Yo Soy Betty La Fea (en otra versión la estrella fue América Ferrera como Ugly Betty, al aire en ABC entre 2006 y 2010) y, tal como se espera, el adorable personaje principal vive cambios tanto físicos como emocionales. Telemundo está por confirmar si habrá una segunda temporada después del épico episodio final, pero Elyfer ya tiene su agenda llena. Como escribió en sus publicaciones, está muy agradecida por la oportunidad de personificar a Betty pero reveló que “es el primero de muchos [personajes], ya verán”.

Para actuar, Elyfer no usó maquillaje ni producto alguno para el cabello

La chica de 22 años de edad, quien es bailarina y comenzó a estudiar teatro cuando tenía doce años, no tenía permitido publicar fotografías con su look de la vida real hasta hace muy poco, cuando la transformación de Betty por fin se revelara. Dos días antes del capítulo final, la bella mexicana publicó una impresionante fotografía de sí misma en bikini durante sus vacaciones en la República Dominicana.

Elyfer demostró que está a años luz de Betty en la vida real tras publicar esta ardiente fotografía en bikini

Mientras Elyfer espera la confirmación de Telemundo sobre una segunda temporada de Betty, la compañía televisiva lanzará una nueva producción en que la artista interpretará el papel de Gabriela Contreras, una famosa imitadora de Selena Quintanilla. El Secreto de Selena, basada en la vida de la leyenda musical, se estrenará el 25 de agosto. Por tanto, quizá sea un adiós (por ahora) de Betty, ¡pero en definitiva es un hola de nuevo, Elyfer!