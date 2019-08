Thalía se protege del sol con un sombrero ‘oversized’ de menos de $200 dólares

Para esos días de sol, Thalía tiene al perfecto aliado: su sombrero oversized. La cantante no deja de sorprendernos con sus vistosos zapatos, vestidos y accesorios… y en esta ocasión, logró el mismo efecto con su maxi sombrero ¡que era como de su tamaño! La intérprete de No Me Acuerdo disfrutó de un divertido fin de semana en la playa con uno de los accesorios que no pueden faltar en esta temporada.

El precio original del sombrero, en rl sitio web de la marca, era de $299 dólares, y ahora aparece con una rebaja

A través de sus redes sociales, la cantante compartió unas fotografías en las que aparece con un sombrero de paja, el cual eran tan grande que cubría más de la mitad de su cuerpo. El Theresa oversized straw-hat es de la marca ZCRAVE y según su sitio web tiene un costo de $149 dólares. Lo más sorprendente de todo es que su diámetro extendido es de 39.3” (100 cm), así que difícilmente los rayos del sol tocaron la piel de Thalía.

La intérprete estaba encantada con ese curioso accesorio, el cual la protegió de los rayos del sol

La también actriz compartió varias fotografías en las que aparece fascinada con el sombrero, el cual seguramente es ya uno de los accesorios favoritos de su clóset.

Thalía acompañó las fotos de su perfil con un fragmento del libro de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. “Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar: es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas”.

Además del llamativo sombrero, Thalía lució un traje de baño completo de color rojo, de la firma italiana La Perla Lingerie, así como un blazer de Macys con un cinturón de aros metálicos. Y como en todo día de playa, no podían faltar sus inseparables gafas oscuras.