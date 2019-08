Eugenio Derbez ya tiene su propia 'Dora la Exploradora': su hija Aitana

Eugenio Derbez se encuentra disfrutando del éxito de su nueva película Dora and the Lost City of Gold, la cual se estrenó el pasado 9 de agosto en todos el país. Sin embargo, no solo el actor se encuentra feliz por este gran logro, también su hermosa hija Aitana y su esposa Alessandra Rosaldo, quienes le han demostrado su apoyo al también comediante de la forma más tierna posible.

Alessandra y Aitana se han mostrado de lo más orgullosas del guapo actor

A través de sus redes sociales, la cantante compartió una tierna fotografía en la que se puede observar a Eugenio y Aitana fundidos en un cariñoso abrazo que nos ha robado el corazón. Junto a la tierna postal, la guapa mexicana ha dedicado unas cariñosas palabras a su amado, en donde le ha dejado en claro toda su admiración y respeto.

Aitana se disfrazó de 'Dora la Exploradora' para acompañar a su papá al estreno de su nueva película

“El abrazo de buena suerte de Aitana, para papá hoy que se estrena #DoraAndTheLostCityofGold”, escribió Alessandra como pie de foto en la que se observa que Aitana va vestida como Dora la Exploradora, con todo y su mochila. “Te deseamos todo el éxito del mundo mi amor @ederbez, te lo mereces. Estamos muy orgullosas de ti, ¡eres nuestro héroe!”, continuó la cantante del grupo Sentidos Opuestos en el mensaje dedicado a su marido, para terminar con un cariñoso: “Te amamos”.

Aitana Derbez se divirtió de lo lindo al lado de su famoso papá

En otras imágenes que Alessandra compartió en sus redes sociales, se puede observar como padre e hija se divirtieron de lo lindo jugando a descubrir nuevos lugares, tal y como el clásico personaje animado. En las fotografías que la intérprete de Amor de Papel publicó, podemos observar que Eugenio coordino su atuendo con el de su pequeña, pues también lució un lindo sombrero de explorador y se dejaron sorprender por los increíbles regalos que la mochila de Dora tenía en su interior.

Padre e hija jugaron a los exploradores

Aitana se ha convertido en la perfecta acompañante de su papá, ya sea en la alfombra roja -donde la hemos visto posar de lo más divertida-, o incluso en el set de filmación de esta película, donde por cierto tuvo la oportunidad de conocer a la mismísima Dora de carne y hueso. Y es que según reveló Derbez a HOLA! USA, su hija conoció en persona a Isabela Moner, quien da vida a la famosa exploradora en el live action de esta caricatura. Sin embargo, la sorpresa en Aitana no fue mucha, pues en realidad ella esperaba ver al personaje animado y no a la hermosa adolescente.