Bárbara Mori sobre Camila Sodi en ‘Rubí’: ‘Le doy la patada del éxito, me parece gran actriz’

El mundo de las telenovelas nunca fue igual después del 2004 con la historia de la malvada –pero muy sensual—Rubí, interpretada por Bárbara Mori. A 15 años de ese exitoso melodrama, la historia sigue más vigente que nunca y eso es gracias al remake que próximamente podremos ver en la pantalla chica, en el cual Camila Sodi será la encargada de dar vida a la protagonista.

Sebastián Rulli, Bárbara Mori y Eduardo Santamarina en la versión de Rubí en 2004

El final de Rubí nos dejó perplejos y con ganas de más, incluso Bárbara reveló recientemente en una entrevista con El Universal que se contempló dar seguimiento a la historia, pero a ella las segundas partes no le convencen, así que nada le ha dado más gusto saber que se llevará a cabo la nueva versión de esta historia. “Es uno de los proyectos más increíbles que hice en la televisión, me dio muchísimo y la verdad, siempre se quedaron las ganas de una segunda parte, yo no soy fan de eso y menos cuando fue tan exitosa”, dijo la actriz nacida en Uruguay.

Este es uno de los looks de Camila para la nueva versión, la cual será en el formato de una serie

Mori detalló que, por mucho tiempo, la buscaron para convencerla de volver a dar vida a Rubí. “Con los años siguieron esperando y ahora que la van a hacer, me llamaron y seguí en las mismas”. Sobre la interpretación de Camila, la protagonista de Treintona, soltera y fantástica está segura de que lo hará fenomenal. “Yo le doy la patada del éxito a Camila porque me parece una gran actriz, es una persona a la que quiero mucho y espero les vaya increíble”.

Actualmente, Bárbara está participando en La Negociadora de la plataforma de Claro Video. Esta serie requirió de ella un gran esfuerzo físico, incluso para su personaje, tuvo que aprender sobre manejo de armas.

De colega a colega

Tan pronto Camila Sodi se enteró de que se había quedado con el protagónico de Rubí, no lo pensó dos veces y buscó a Bárbara Mori, con la cual tuvo un acercamiento muy especial. “Cuando recibí Rubí lo primero que hice fue hablarle a Bárbara porque la quiero mucho y la conozco y la respeto mucho, entonces le hablé y le dije ‘¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿qué sientes? Con todo el respeto y el amor que te tengo, este personaje eres tú’", explicó Sodi en unas declaraciones replicadas por Univision.

La respuesta de Mori fue de lo mejor y dejó en Camila un gran mensaje. "Fue hermoso, me dio como una especie de bendición, como que me pasó la estafeta, la batuta. Fue un momento muy bonito”.