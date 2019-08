Jessica Alba dice que tener tres hijos 'explotó mi cuerpo'

Como actriz, madre y exitosa empresaria, Jessica Alba ha trabajado muy duro para llegar a un punto en su vida donde se siente satisfecha y contenta, pero no siempre ha sido así. La fundadora de Honest Company hizo un recuento de su carrera y su vida personal y en una nueva entrevista habló acerca de las luchas, los sueños y las esperanzas con las que cualquier mujer puede identificarse. Y por eso la adoramos. Aquí tienes tu dosis inspiradora de bienestar del día. ¡Gracias, Jessica!

La actriz habló acerca de la presión por ser perfecta y cómo logró sentirse conforme con su cuerpo

“Sentía que necesitaba ser alguien que no era para ser aceptada. Permití que las ideas de otras personas sobre quién creían que yo debía ser me definieran”, reveló Jessica a la revista Instyle al comparar sus inicios con su presente. “¿Quién soy ahora? Tengo tres hijos. Ellos explotaron mi cuerpo y estoy conforme con eso.” Jessica, quien ha aparecido en la portada de la publicación en cuatro ocasiones, recordó un momento especial para ella: “Mi hijo, Hayes, tenía apenas siete meses de edad cuando me fotografiaron para la última portada. Si yo hubiera sido más joven, es probable que me hubiera obsesionado con las dietas y el ejercicio, pero en lugar de eso pensé: ‘Aquí estoy. Esta es mi vida. Y este es mi cuerpo’”. Sin embargo, fue todo un proceso para la actriz, quien admitió que le tomó algo de tiempo llegar allí, pero las cosas comenzaron a cambiar en su tercera década de vida, cuando ya era mamá de Haven y Honor. “También dejé de permitirme ser cosificada en la prensa desde una perspectiva masculina. ¡Al diablo con eso! Está bien ser sexy. Está bien ponerse una falda corta o un estampado llamativo si me place porque lo luzco a mi manera. Puedo mostrar lo que quiero, cubrir lo que quiero y seguir sintiéndome bien.”

Jessica y Cash Warren tienen tres hijos: Honor, de once años, Haven, de siete años, y Hayes, de un año

La estrella de Sin City también reflexionó sobre el proceso de lidiar con su carrera actoral y el momento en que decidió fundar su propia empresa. “La gente en Hollywood pronto se dio cuenta de que no podía meterme en una caja. Era actriz primero que todo, pero eso no significaba que fuera incapaz de hacer otras cosas”. Tener hijos fue una gran inspiración para que Jessica siguiera sus sueños y fundara su empresa. “Con Honest tuve que aprender cómo ser jefa. Y este es el detalle con los buenos jefes: disfrutan trabajar con todo tipo de personalidades y ayudar a la gente a desarrollarse en el plano profesional. Yo sabía que tenía eso.”