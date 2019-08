Jacky Bracamontes se solidariza con Ferdinando Valencia tras la partida de Dante

Las muestras de cariño y solidaridad no dejan de llegar para Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, quienes el pasado 3 de agosto enfrentaron el fallecimiento de Dante, uno de sus mellizos. Los amigos y colegas del actor se han volcado en redes sociales para enviar todo su apoyo a la pareja. Sin embargo, el mensaje más significativo de todos los que han recibido es el que Jacky Bracamontes les ha enviado.

VER GALERÍA

Brenda y Ferdinando han recibido muestras de cariño de todo sus allegados

Y es que la bella actriz puede entender a la perfección lo que pasa por la cabeza y los corazones de Ferdinando y Brenda, pues Jacky vivió una experiencia similar en 2013, cuando recibió a sus primogénitos Jackyta y Martín, quién desafortunadamente murió al nacer.

VER GALERÍA

Jacky compartió un dulce mensaje para los papás de Dante

A través de sus redes sociales, la también presentadora se sinceró y con el corazón en la mano, envió un mensaje de consuelo y solidaridad a los dolidos padres de Dante. “Lo siento tanto @Ferdinandoval y @Brenda_kerllerman, Dante es un ángel que va a ver por ustedes toda la vida. Pido a Dios por su familia", escribió la mexicana al incio de su texto.

VER GALERÍA

El actor se ha mostrado muy sensible tras la partida de su pequeño

La actriz continuó su mensaje hablando sobre la experiencia de perder un hijo y poniéndose en los zapatos de la pareja de actores continuó: “Se vale llorar mucho. El dolor de la partida de un hijo jamás se supera. Pero más adelante, solo el tiempo nos ayuda a vivir sin dolor y con todo el amor”, compartió Bracamontes con Brenda y Fernando

Más noticia como esta:

- Famosos envían sus condolencias a Ferdinando Valencia por la partida de su hijo Dante

- Jacky Bracamontes y la gran lección que recibió de su hija al hablar de su hermanito en el cielo

Jacky culminó sus palabras refiriéndose ahora al otro de sus mellizos, quien también durante estos días de duelo ha fortalecido a sus padres como nadie lo ha hecho. “Ahora queda enfocarse y dedicarle toda su energía y amor a Tadeo que los necesita más que nunca. Estoy segura que Dios les dará fuerza”, finalizó así con su mensaje.

VER GALERÍA

Jacky ha formado una linda familia al lado de sus cinco hijas

Recordemos que Jacqueline Bracamontes en más de una ocasión se ha abierto y ha hablado de su experiencia de perder a u hijo. “Yo lloré meses, todos los días, me preguntaba ¿por qué?, ¿por qué a mí?, ¿por qué se lo llevó?, pero hubo una persona que me dijo, ‘es que ya no vuelvas a preguntar por qué, pregunta ¿para qué?’”, relató la actriz en el programa Netas Divinas. “Hasta hoy no he encontrado la respuesta, hasta lo que me acaba de decir Jacky (su hija), que me dijo ‘para tener un angelito que nos mira’”, explicó conmovida.