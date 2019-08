Eva Longoria revela por qué tener a Santi en este momento de su vida fue perfecto

La maternidad es un emocionante y nuevo capítulo en la vida de Eva Longoria . La productora de Grand Hotel dio la bienvenida a su hijo Santiago Bastón con su esposo, José, en 2018 y el momento no pudo ser mejor. “Él tenía que estar conmigo en esta etapa de mi vida”, dijo a Parents Latina. “Soy más paciente y ya no trabajo tanto, a pesar de que no lo parece.” El niñito de Eva ha comenzado a compartir la atención pública con su madre. El pequeño Santi aparece en la portada de la revista junto a su mamá, sonriente y tan encantador como siempre.

Eva Longoria es madre de Santiago, de un año de edad

Por lo que se refiere a la crianza de su varoncito, la mamá de 44 años de edad está enfocada en formar su carácter. “Siento que hay más presión por formar un buen hombre en la actualidad y asegurarme de que contribuya a la sociedad y comprenda la equidad de las mujeres”, agregó la actriz. “Pero no es que tenga que decírselo, sino demostrárselo en su vida diaria.” Santi no solo ha mostrado a su madre el valor de reservar tiempo para las cosas más importantes; el adorable bebé de un año de edad la ha motivado a expandir sus esfuerzos filantrópicos y a cuidar más al planeta.

“Las apuestas son más altas ahora que tengo un hijo”, comentó la artista. “Me aseguro de cumplir mi parte para hacer de este mundo un mejor lugar para él.” Esta misma semana, la ex protagonista de Desperate Housewives explicó cómo la maternidad ha cambiado su perspectiva del mundo. La nativa de Texas se conmovió mucho al hablar sobre los tiroteos masivos que tuvieron lugar en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio. “No puedo hablar de eso. Ahora que soy madre, todo me hace llorar. Pienso que pudo ser mi hijo, que pudo ser mi madre. Mi mamá va a Walmart tres veces al día”, dijo la bella latina en Today.

La actriz y su bebé aparecen en la portada de Parents Latina

“Siempre es angustiante y terrible. La gente cree que es inevitable. Ese es el problema, que la gente no se siente identificada o indignada porque no ocurrió en su estado, no es su hijo o no es su mamá, pero tienes que pensar que fue la mamá de alguien, el integrante de la familia de alguien, el amigo de alguien.”