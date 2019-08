‘Chiqui’ Delgado revela sus secretos de belleza a su hija Carlota, en su entrevista más linda

Carlota, la tierna hija de Chiquinquirá Delgado, ha vuelto a robarnos el corazón con su talento y espontaneidad. Siguiendo los pasos de mamá, la pequeña ha demostrado que eso de estar frente a las cámaras es lo suyo y para dejarlo en claro se convirtió en una mini reportera del programa Despierta América (Univision) para cumplir una misión muy especial: entrevistar a su hermosa progenitora.

VER GALERÍA

Carlota y Chiqui son amantes de la moda

La también hija del presentador Daniel Sarcos demostró que la herencia que ha recibido de sus padres pronto rendirá frutos, por lo que no se nos haría raro que en unos años la niña se convierta en toda una estrella de la televisión. Carlota se mostró muy segura y con mucha soltura, y así, con la tierna personalidad que la caracteriza, se dispuso a entrevistar a su bella mamá.

VER GALERÍA

La presentadora y su hija tienen una relación muy cercana

En su charla, Carlota cuestionó a Chiqui sobre sus gustos a la hora de vestir y logró que la presentadora se confesara y revelara algunos de sus secretos de moda y belleza. “Yo creo que mi pieza favorita son los jeans”, dijo la venezolana al ser cuestionada por el tipo de ropa que más le gusta usar. “Me encantan siempre usar jeans, porque puedes ponerlo con tenis y se ve bien, con tacones súper altos y se ve bien, con sandalias y se ve bien, con una chaqueta si quieres ponerlo más elegante o con una camiseta, una franela”, reveló.

VER GALERÍA

La pequeña Carlota tiene mucho estilo, tal y como su mamá

La también actriz no se rindió ante el encanto de la tierna entrevistadora y terminó por desvelar su secreto a la hora de crear sus espectaculares looks. “Primero escojo los zapatos que me quiero poner ese día… y de acuerdo a los zapatos entonces escojo el outfit”, compartió con su pequeña la bella ‘Chiqui’. “Por ejemplo, si escojo unos tacones, entonces busco una falda o una blusa bonita. Si escojo unas botas, escojo una minifalda… el punto de partida siempre son los zapatos”, enfatizó.

Más noticias como esta:

- ¡Inseparables! Chiquinquirá Delgado y su hija Carlota van a todos lados juntas

- Chiquiquirá Delgado comparte con sus hijas sus consejos de moda en el día de las madres

La bella Carlota también confesó ser una amante de la moda e incluso compartió alguno de sus consejos a la hora de elegir un buen esmalte de uñas. “Yo siempre te aconsejo que te pongas un color neutral, para que combine con todo”, dijo la pequeña sorprendiendo a su mamá por sus conocimientos.

VER GALERÍA

Carlota y Chiquinquirá son inseparables

Para finalizar, Chiquinquirá Delgado compartió con su hija los básicos que no pueden faltar en su bolso y te sorprenderás al descubrir que prácticamente es lo mismo que cualquiera trae en el suyo. “Me encanta el lip balm, siempre tengo eso en mi cartera, crema de manos y siempre tengo un cepillo de dientes”, reveló.