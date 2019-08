¿Qué molestó a Gabriel Soto e Irina Baeva al grado de abandonar 'El Gordo y la Flaca'?

Gabriel Soto dejó a todos sorprendidos este miércoles cuando decidió salir de las instalaciones de Univision tan solo minutos antes de ser entrevistado por Lili Estefan y Raúl de Molina. ¿La razón? El actor asegura que los presentadores de El Gordo y la Flaca tuvieron una conducta "hostil" cuando al inicio del show anunciaron que el actor estaría con ellos y "tenían muchas cosas que preguntarle".

Pero, ¿qué pasó? Al inicio del show, El Gordo dijo que Soto los acompañaría y que tenían muchas cosas que preguntarle. Lili, quien ha hecho comentarios meses atrás sobre el noviazgo de Soto con Irina Baeva, agregó: "Él no escuchó todo lo que se dijo aquí en el programa".

Raúl de Molina y Lili Estefan han seguido a detalle la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, al igual que el inicio de la relación del actor con Irina Baeva

Raúl incluso bromeó con la posibilidad de que Gabriel no estuviera escuchándolos en ese momento. "Qué bueno que está en el carro camino a acá y no está oyendo el programa". Y aunque Lili anunció con más seriedad que Gabriel iba a promocionar la obra Cleopatra Metió la Pata, Raúl hizo un comentario que no le agradó al actor. "E Irene Baeva (sic) metió la pata. ¡Mentira, fue Gabriel el que metió la pata!", dijo el conductor causando la risa de su amiga y de algunas personas del staff.

La reacción de Gabriel Soto

A Gabriel no le agradó escuchar los comentarios de ambos conductores y junto a su novia, Irina Baeva, optó por salir de la televisora, un acto que explicó en sus redes sociales. "Mi gente que me esperaba en El Gordo y la Flaca, me vi obligado a no realizar la entrevista ya que desde mi llegada sus comentarios hostiles me parecieron fuera de lugar. Era para la promoción de mi obra de teatro, no de mi vida personal, de la cual hablan todos los días".

Gabriel aclaró que es la primera vez que abandona un programa de entrevistas

Gabriel Soto se ha encontrado en el ojo del huracán desde hace casi un año, cuando anunció su separación de Geraldine Bazán y semanas después fue visto con su nueva pareja, Irina Baeva. Y aunque el actor estaba en el show de televisión para hablar sobre su obra de teatro, los presentadores de El Gordo y la Flaca parecían querer aprovechar la ocasión para hablar sobre su vida personal.