Papá de Ana Bárbara revela los motivos que lo mantienen alejado de su hija

Ana Bárbara y su padre tienen tiempo de no hablarse, de no verse y mucho menos de saber cómo se encuentra el otro. Entre ellos hay un distanciamiento que claramente afecta el corazón de los dos pues, a pesar de todo, existe el fuerte vínculo familiar de un padre y su hija. Afectado por la situación, Don Antero Ugalde abrió su corazón y reveló la causa de su separación, esa que semanas atrás hizo que Ana Bárbara rompiera en llanto en medio de una conferencia de prensa.

Ana Bárbara rompió en llanto durante una conferencia de prensa en México cuando le preguntaron por su papá

Entre recuerdos, nostalgia y un gran sentimiento, Don Antero reveló al programa Ventaneando aquella vez que desencadenó la distancia entre él y su hija. “Ana Bárbara vino aquí a Río Verde, una vez. Fui a verla. La gente me conoce mucho, cómo comenzó la historia con ella", relató el padre de familia.

"Estaba ahí mi hermano José Luis, que era secretario de Finanzas en San Luis, con el gobernador. Entonces, Ana Bárbara ni me volteó a ver y dijo: ‘Aquí está mi tío José Luis, el que me dio la mano y me ayudó’. Entonces, me sentí muy mal”, recordó con dolor Don Antero.

Ana Bárbara aún recuerda sus años de la infancia junto a su padre

Don Antero recordó que la gente del pueblo también se quedó sorprendida, pues sabían quién era la persona que la había ayudado en su camino a la fama. Devastado, el padre de la cantante quedó aún más lastimado porque su hija le había agradecido a alguien que no había sacrificado nada por ella.

“Que no me mencione está bien, pero ¿para qué hablar de una gente?”, dijo visiblemente afectado. “No se acuerda quién fue pionero, quién la hizo”, agregó aún lastimado por aquella acción de su hija.

Ana Bárbara y Don Antero, un encuentro que no parece tener fecha

Para Don Antero, su hija tiene un gran talento por el que logró llegar a la fama. Aunque también reconoce que fue él quien la apoyó incondicionalmente para que su sueño se hiciera realidad.

Don Antero se siente muy mal por cómo fueron las cosas entre él y su hija

Y a pesar de que los dos están sufriendo a la distancia y que Ana Bárbara ha intentado en ponerse en contacto con él, el esperado encuentro familiar aún parece lejano. Mientras ella lo invia a un concierto para poder hablar y dejar los resentimientos atrás, él espera que sea su hija quien vaya a casa a visitarlo para hablar sobre las cosas que tienen pendientes.