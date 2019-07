Sebastián Rulli es el mejor mentor de Rodrigo Guirao para su papel en 'Rubí'

¡Las grabaciones de la telenovela Rubí ya comenzaron! y sus protagonistas, liderados por Camila Sodi, se encuentran muy emocionados por ser parte fundamental de este clásico de la pantalla chica. Uno de ellos es Rodrigo Guirao, quien interpretará el papel de Héctor, personaje al que el guapísimo Sebastián Rulli le dio vida en la versión de 2004.

Rodrigo Guirao está muy emocionado por su participación en la telenovela 'Rubí'

De hecho, Rodrigo cuenta con el total respaldo del actor de origen argentino, quien ha compartido algunos consejos con él sobre este personaje. Así lo dio conocer Guirao a través de sus redes sociales, donde compartió una increíble fotografía en la que posa al lado de Rulli y relató algunos detalles de lo que sucedió en su encuentro.

Sebastián Rulli compartió algunos consejos con su colega

“Un placer enorme conocer a Sebastián Rulli. Gracias por la charla y ¡los consejos! Me toca interpretar el personaje que él interpretó el año 2004/2005 con #Rubí”, escribió el guapo actor. “Voy a dar lo mejor de mí, es una gran oportunidad de la cual me siento profundamente agradecido”, agregó Rodrigo al hablar de lo feliz que se siente de poder protagonizar este famoso melodrama del que todos ya están hablando.

Kimberly Dos Ramos también es parte del elenco de 'Rubí'

Rodrigo continuó con su mensaje hablando del gran reto que significa llenar los zapatos de Rulli y de lo encantado que está con esta oportunidad. “Héctor es un gran personaje y un gran desafío. Hace mucho tiempo un personaje no me tenía tan concentrado, con toda mi energía puesta en él”, dijo. Sin embargo, reconoce que él solo es una parte del melodrama y que con el trabajo de todo los demás actores y el equipo de producción, la trama saldrá adelante. “Pero como siempre digo, lo más importante es la historia. Y no se imaginan lo que es esta nueva versión...”, finalizó.

¿Quiénes complementan el elenco?

El cuadro principal de actores protagonistas se complementan con la participación de Camila Sodi y José Ron. Además tambipén se ha confirmado la participación de Mayrín Villanueva, Tania Lizardo, Henry Zakka, Ela Velden, Marcus Ornellas, Ruben Sanz, Alejandra Espinoza y Lisardo Guarinos.

Rodrigo Guirao compartirá protagonico con Camila Sodi y José Ron

Esta nueva versión de la historia escrita por Yolanda Vargas Dulché en 1963, será adaptada en formato de serie y solo contará con 25 capítulos. Forma parte del proyecto denominado Fábrica de Sueños, con el que se pretende traer a la actualidad telenovelas clásicas en formato de serie.