Lili Estefan se divierte a lo grande durante el verano y sin salir de Miami

En donde quiera que esté, Lili Estefan contagia su alegría. Y dispuesta a disfrutar de este verano a lo grande, la conductora de El Gordo y la Flaca sabe que no es necesario estar fuera de Miami para divertirse. Aunque hace unas semanas estuvo de viaje por Europa, la amiga de Raúl de Molina ahora está de lo más contenta cerca de casa, creando nuevos recuerdos bajo el sol en días que le permiten no descuidar sus deberes.

La Flaca aprovechó los ratos libres para salir con su hijo Lorenzo a jugar al agua. En una moto acuática, madre e hijo se la pasaron de maravilla mientras uno de sus amigos esquiaba con mucho estilo.

Lili Estefan y sus hijos iniciaron en verano con un viaje a Europa

"¡Sunday, funday! Demasiado divertido. ¡¿Quién sabe hacer esto?!", escribió Lili sobre los recuerdos de este fin de semana en el que estuvo acompañada de Lorenzo, pues para él son vacaciones de verano que aprovecha para regresar de la universidad en California a casa con su amada familia.

"Yo aprovechando cada momento antes de que regresen a clases. ¡¡Así pasamos el día hoy, JUGANDO!!", agregó feliz la presentadora, quien no quiere desperdiciar ni un sólo minuto al lado de sus hijos, mucho menos ahora que los tiene en casa las 24 horas del día.

Lili Estefan, siempre lista para la diversión

Lejos de quedarse en casa descansando o preocupada por la próxima audiencia en la que se rumora que firmará su divorcio con Lorenzo Luaces, Lili Estefan prefiere salir a buscar una aventura nueva qué contar. Esta vez se convirtió en la chofer de la moto acuática en la que navegó por un buen rato, y claramente se le podía ver bastante relajada.

"¡Yo de capitana! Jaja, ¿a dónde quieren que los lleve? ¡Sol, Arena y agua! Una belleza de tarde en Miami", contó a sus fans sobre la gran tarde soleada que disfrutó en uno de sus lugares favoritos del mundo.

Por la noche, cuando las estrellas ya no dejaban ver con claridad el camino en el agua, Lili optó por asistir a uno de los eventos más sonados de esta temporada: el show It's my Party de Jennifer Lopez. La cantante recién cumplió 50 años y para celebrarlo ofrece una gira por diversos estados en los que festeja esta cifre junto a sus fans y cantando.

Lili, además de quedar maravillada, se inspiró en la Diva del Bronx para tener una figura similar. "Lluvia de amor para JLo en Miami. Celebrando a esta belleza de mujer en su gira It's my Party Tour. ¡NO SE LO PUEDEN PERDER!", contó la Flaca. "JLo se merece todo lo que tiene. ¡Qué manera de trabajar duro para dar lo mejor en el escenario! ¡La inspiración de muchas incluyendo me a mí! Me voy pal’gym", agregó Lili con su gran sentido del humor.