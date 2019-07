Vanessa Bauche aclara que ella no será la encargada de publicar los escritos de Edith González

Vanessa Bauche fue una de las grandes amigas de Edith González. Por más de tres décadas, ambas actrices compartieron risas, alegrías y hasta tropiezos de la vida. Por ello es que Bauche, como la familia de González, sabe que su amiga tenía una faceta como escritora, textos que podrían salir a la luz si es que los familiares de la fallecida actriz así lo desean.

Vanessa Baucha y Edith González mantuvieron una amistad por más de tres décadas

Contrario a lo que se había especulado, Vanessa Bauche no será la encargada de hacer públicas las memorias de su amiga. "Hablé con Constanza y Frida para tratar de buscar parte de todos los escritos y ver si se pueden publicar, porque es apasionante ver cómo entendía la vida desde que era muy joven", expresó días atrás, palabras que explicó, se tomaron con un sentido diferente.

“Es una mentira, esto ya se volvió un tema muy irrespetuoso con la familia, cualquier cosa que me preguntan lo deforman", dijo a Univision respecto al supuesto libro que publicaría junto a Constanza Creel, la hija de Edith.

"Ella estaba escribiendo un libro, no lo terminó y no quiere decir que yo me voy a poner ahí a terminarlo. ¿Con qué derecho o por qué o qué?”, agregó aclarando que no le corresponde a ella hacer públicas las memorias de su amiga.

La actriz de Amores Perros aclaró que la publicación de los escritos de su amiga es decisión de su familia

Para dejar el tema sin lugar a especulaciones, agregó: “Yo nunca dije que iba a hacer una compilación de escritos ni nada, yo dije que Edith tenía cosas inconclusas, que tenía grandes proyectos y que fue una gran intelectual y que ese aspecto casi nadie lo conoce, que estaría muy padre que más adelante, cuando su familia estuviera mejor pudieran concluir o pudieran llevar a buen término algunas de estas cosas, pero, no que yo lo iba a hacer”.

Vanessa Bauche pide respeto para la familia de Edith González

Vanessa Bauche mantiene comunicación con Constanza y con el viudo de su amiga, Lorenzo Lazo. Por ello es que le preocupa que sus palabras se malentiendan, pues no quiere ver afectada su relación con la familia de Edith. "La familia directa está pasando por un momento súper duro y pues es como estarle dando y dando, cuando ahorita debemos darles respeto para que se recuperen”, agregó en su reciente entrevista.

Vanessa Bauche pidió respetar el duelo de la familia de Edith González, quien falleció el pasado 13 de junio

Y aunque se ofreció a ayudar a Lorenzo con el tema de la publicación de las memorias de la actriz de Doña Bárbara, dejará que sea la decisión de la familia y en un tiempo en el que se sientan con más ánimo. Ahorita la verdad es que es muy cercano el golpe para retomar un proyecto así. Espero que más adelante logren dar a conocer este otro aspecto de ella como escritora”, explicó la actriz.