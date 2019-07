Aitana, la hija de Eugenio Derbez, conoció a 'Dora la Exploradora' pero no fue lo que esperaba

Eugenio Derbez se encuentra muy emocionado por el próximo estreno de su película Dora and the Lost City of Gold y con la promoción a todo lo que da. De hecho, el actor se ha hecho acompañar de su hermosa hija Aitana, quien ha desfilado y posado como toda una profesional durante la alfombra roja del estreno de este filme que se llevó a cabo en los Regal Cinemas de Los Ángeles, el pasado fin de semana.

VER GALERÍA

Aitana desfiló a lado de sus papás durante el estreno del filme en Los Ángeles

Y aunque la hija menor de Derbez se ha mostrado de lo más feliz de la mano de su papá durante la promoción de esta película, la pequeña sufrió una tierna decepción a la hora de conocer a Isabela Moner, la hermosa protagonista de esta historia. Así lo relató Eugenio durante una entrevista en el programa nocturno de Jimmy Kimmel.

El comediante relató que durante la grabación de la película Aitana lo acompañó en varias ocasiones y fue ahí donde su retoño tuvo la oportunidad de conocer a la actriz que da vida a Dora la Exploradora en este live action. “Le dije, ¿estás lista para conocer a Dora?, así que fuimos y tocamos a la puerta del tráiler de Isabela, ella abrió la puerta y yo le dije: ‘¡mira, aquí está dora!’”, contó el mexicano entre risas. Sin embargo, confesó que la niña se mostró un poco decepcionada al ver a Isabela, pues ella esperaba ver al simpático personaje animado y no a una adolescente de 17 años.

VER GALERÍA

La pequeña está muy orgullosa de su papá y quiso presumirlo con sus amiguitos

Por otro lado, el actor también reveló que su pequeña hija le ha pedido algunos favores que en un principio lo enternecieron, para después darse cuenta de que sus intenciones eran otras. “Ella es muy apegada a su madre. Entonces yo estaba esperando por tener un momento padre e hija, el cual no había llegado hasta esta mañana”, contó. “Ella me preguntó: ‘¿papí, puedes llevarme hoy a la escuela?’”, agregó. Sin embargo, el guapo comediante reveló que en realidad Aitana le hizo esa petición para así mostrarle a sus amiguitos que su papá es el mismo que sale en la película de este clásico animado.

Más noticias como esta:

- La mascota de Eugenio Derbez viaja en primera clase, ¡y tiene pasaporte!

- Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 7 años de matrimonio de una forma muy divertida

La acompañante más tierna

Sin duda alguna, Aitana Derbez se convirtió en el centro de atención cuando desfiló por la red carpet del estreno de Dora and the Lost City of Gold. Acostumbrada a la vida de estrella de sus famosos papás, la pequeña de 4 años robó cámara incluso a estrellas de la talla de Eva Longoria e Isabela Moner, protagonistas de esta película.

VER GALERÍA

La pequeña dejó de lado la timidez y posó de lo más divertida

Aitana se mostró feliz a su paso por la alfombra, aunque por momentos la timidez se apoderó de ella. Sin embargo, la pequeña se armó de valor, sacó un par de binoculares y al más puro estilo de Dora la exploradora, posó para las cámaras.