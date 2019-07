Ana Brenda Contreras recuerda los inicios de su carrera con un tierno llamado al pasado

Ana Brenda Contreras es una de las actrices reconocidas de las historias más sentimentales de la pantalla chica. Pero llegar a este punto de su carrera en la que cuenta con una sólida base de fans y varios proyectos que respaldan su trabajo no fue cosa de la noche a la mañana. La actriz está de manteles largos celebrando el aniversario número 17 de su carrera artística, que inició cuando tan solo tenía 14 años de edad y con el sueño de la infancia de convertirse en cantante.

Ana Brenda marcó esta fecha tan especial con el hashtag BrecoXVII que señala que hace 17 años iniciaba el camino que la conduciría a su destino en la fama. Y llena de emoción hizo un llamado al pasado con un video en el que se le puede ver como una niña demostrando todo el potencial de su voz con el tema Antología de Shakira.

Siempre con paso firme y mucha dedicación, Ana Brenda Contreras logro alcanzar sus metas

"¡Amo su inocencia #17años!", escribió haciendo referencia a la canción de Los Ángeles Azules. "Sí, pero de carrera. ¡Porque aquí tenía 14 añitos!", agregó sobre el video que enterneció a sus seguidores.

"Se dicen fácil pero es mucho sacrifico y disciplina", explicó la mexicana sobre el esfuerzo y dedicación que ha puesto desde entonces para lograr hacer realidad el sueño de aquella pequeña que se imaginaba en un escenario o frente a las cámaras de los foros de telenovelas.

"No terminaría de agradecer a todas la personas que me vieron cuando ni yo me veía y creyeron en mí. También no quiero que se me sientan. Ustedes saben quiénes son", dijo sobre quiénes la apoyaron en los primeros días de su carrera.

Ana Brenda hizo una mención especial para sus padres y su hermano. "Pero sobre todo tengo mucho que agradecer a mis pilares que me apoyaron y nos extrañamos cada domingo #Epien @blanquitaperezg @betoc, porque puse el desorden y siempre me han sostenido de la mano y me recordaron que tenía un lugar hermoso a donde volver. Por ser mi norte", continuó.

Ana Brenda agradeció a su familia y a sus fans por todo el apoyo que ha recibido en estos casi 20 años de carrera

La actriz no se olvidó de sus fans: "¡A toda la gente en todo el mundo que me da su cariño, GRACIAS! ¿Y saben qué? ¡Los sueños si se hacen realidad!", finalizó enviando besos a sus admiradores, quienes siempre le dejan un bello mensaje en las redes sociales y celebraron con ella este día tan especial.

Ana Brenda Contreras, la estrella pop que triunfó por su talento

A principios del milenio, Ana Brenda Contreras fue parte de Popstars un reality de canto del que resultó ganadora junto a otras cuatro chicas. Juntas formaron el grupo musical T' de Tila, que desapareció tan sólo semanas después de su gran debut.

Ana Brenda Contreras fue parte del reality Popstars del que fue ganadora y formó un grupo musical. Desde niña sabía que los reflectores eran para ella

Eso no detuvo a Ana Brenda, al contrario, la impulsó a alcanzar sus metas y obtuvo gran éxito como actriz. En su trayectoria cuenta con títulos como Teresa, Por Amar Sin Ley y Corazón Indomable. Una carrera que tiene muchos éxitos por cuáles celebrar y que continúa en ascenso.