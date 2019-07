Kimberly Dos Ramos, actriz de ‘Rubí’, habla de la tragedia que cambió su vida

En la pantalla chica, las actrices suelen interpretar personajes con dramáticas historias que transforman sus vidas para siempre. En el caso de Kimberly Dos Ramos, hay un capítulo en su vida que marcó su existencia y que la hizo madurar para convertirse en la mujer que es el día de hoy. La actriz –quien participará en el remake de Rubí—hizo una reveladora confesión de la que nunca había hablado ante las cámaras. La artista de origen venezolano abrió su corazón a Lourdes Stephen y compartió cómo fue que la muerte le arrancó a su primer amor, hace una década.

La actriz de 27 años habló de una experiencia personal de la cual jamás había hablado ante las cámaras

En entrevista con la periodista de origen dominicano, Kimberly –quien ha participado en exitosas novelas como Por Amar sin Ley—habló de ese doloroso episodio en su vida personal, el cual se dio hace años en su natal Venezuela cuando era tan solo una adolescente. “Fue mi primera pareja seria, de llevarlo a casa, de convivencia con mis hermanos…”, recordó la actriz. “Duramos 4 años y él, perdió la vida. Tuvo un accidente de moto. Las motos son peligrosas, señores”, indicó.

De aquel primer amor, Kimberly atesora bellas experiencias de vida. “Me trajo mucho aprendizaje, aprendí a amar, lo que es llevar un novio a casa, lo que es tener una convivencia. (Fue) una relación súper linda”. Cuatro meses después de esa tragedia, la contactaron para hacer la serie Grachi (Nickelodeon) en Estados Unidos. “Fue un cambio de vida que tú no tienes idea. Yo nunca le reclamé a Dios por eso que pasó (la muerte de su novio). Más bien agradecí –no porque le haya pasado eso a Eduardo –sino porque fue un cambio de linda una maduración, un aprendizaje. Me aprendí a conocer, a como controlar mi mente, a valorar todo. Yo creo que ese cambio de vida me hizo crecer”.

Kimberly será la nueva 'Maribel' en 'Rubí'

Para Kimberly vienen grandes desafíos a nivel actoral, ya que forma parte del elenco de la nueva versión de Rubí y la veremos en el personaje de Maribel, el cual Jacqueline Bracamontes interpretó hace más de 15 años. “Estoy muy contenta, fue todo muy rápido. Yo tengo una suerte para que todo sea de la noche a la mañana… Es un trabajo fuerte porque es un remake porque es normal que el público que ya viene de ver Rubí original, como todo ser humano, compare”.

Kimberly Dos Ramos aseguró que la serie de 'Rubí' tendrá 25 capítulos y que será algo muy novedoso

A diferencia del personaje de ‘Jacky’ –el cual tenía un problema en la pierna y tendía a cojear—el de Kimberly sufrirá un padecimiento más drástico. “A mi personaje le fue amputada de la pierna izquierda, va a tener una prótesis. Yo lo que más quiero es que todo el mundo se crea el personaje y sobre todo, dejar un mensaje muy lindo en todos para hacer a un lado los tabúes sobre las personas que han sufrido algún problema de ese tipo”.

