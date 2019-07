Michelle Renaud explica cómo es la relación de su hijo con Danilo Carrera

Michelle Renaud está muy contenta con esta nueva etapa de su vida en la que Cupido la flechó de uno de sus grandes amigos: Danilo Carrera. Ahora que la pareja gritó a los cuatro vientos lo mucho que se quiere, las fotografías de ambos juntos en diferentes actividades no paran en sus redes sociales. Y aunque se trata de grandes momentos y los mejores ratos los guardan para ellos, la actriz dejó ver que su novio se lleva de maravilla con su hijo de dos años, Marcelo.

Michelle Renaud es la mamá más feliz junto a su pequeño Marcelo

Aunque para algunos podría parecer apresurado que el pequeño ya conviva con el actor, la realidad es que ambos se conocen desde hace tiempo. En 2017, cuando Michelle y Danilo fueron parte del elenco de Hijas de la Luna, Marcelo visitaba a mamá en el set y ahí fue en donde empezó a convivir con el hoy novio de la actriz.

A pesar de que se llevan muy bien, Michelle reaccionó a la duda de si alguna vez su hijo, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado, llamaría papá a Carrera. "Mi hijo tiene su papá, qué ridícula pregunta, él tiene su papá. Mi bebé es lo más hermoso de este planeta y me tiene completamente enamorada", dijo tajante, según reporta Univision.

Lo que sí la hace sonreír es el hecho de que su hijo y su novio se llevan muy bien. En una de sus publicaciones, Michelle le pregunta al pequeño qué es lo que quisiera hacer en un divertido fin de semana, a lo que él responde: "Ir a Disney con Danilo".

Michelle Renaud, tranquila por su situación amorosa

La buena química entre Michelle Renaud y Danilo Carrera se notaba desde que trabajaron juntos, tanto que incluso se les vinculó románticamente, aunque entre ellos sólo hubiera una amistad y Michelle continuara casada con el padre de su hijo. Ella misma reveló que los tiempos fueron adecuados para no herir los sentimientos de nadie y hoy está más que plena con su relación.

Michelle Renaud y Danilo Carrera retomaron el contacto en enero de este año, desde entonces son inseparables

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda para la serie de YouTube, En Casa de Mara, la actriz aclaró que su divorcio fue causa de una relación de "altos y bajos" que no era "bonita" para tener un hijo. “Yo obviamente me separo y como a los 6 o 7 meses, me inventan que estoy de infiel con Danilo, pero en realidad yo no tenía nada que ver con él. Danilo siempre fue un súper compañero”, explicó sobre cómo inició su noviazgo.

A mediados de junio pasado, Michelle Renaud y Danilo Carrera compartieron con el mundo lo enamorados que están

En febrero pasado, Michelle visitó a Danilo en Ecuador y ahí se enamoró perdidamente de él. "Conocí a toda su familia, su gente, su mundo. Cada persona que me presentaba yo me decía ‘me encantaría que Marcelo estuviera aquí’”, reveló.