William Levy hace frente a los rumores de una crisis económica

En días reicentes, William Levy se convirtió en el blanco de rumores que señalan que tiene grandes problemas de dinero, especulaciones que se reforzaron luego de que algunos medios publicaran documentos en los que supuestamente muestran parte de sus finanzas. Sin embargo, el actor aclaró que nada de esto es verdad, y que ni siquiera estaba al tanto de la tan comentada y complicada situación económica.

William Levy se mudó a Estados Unidos para continuar con su carrera en Hollywood

De acuerdo con declaraciones del periodista Luis Alfonso Borrego, de Suelta la Sopa, el actor charló con él y negó que hubiera algo de qué preocuparse. "William desconocía absolutamente este tema, dice que es una absoluta falsedad, que él sigue haciendo su vida, su carrera como siempre lo ha hecho", contó el reportero sobre su conversación con Levy.

En el mismo programa habían comentado que parte de los supuestos problemas económicos de William Levy son a causa de los pocos contratos que ha tenido en Hollywood, además de que ya no lo han contratado en México para protagonizar alguna telenovela. Un punto que el periodista también aclaró.

"Estuve hablando con otras fuentes cercanas al artista. Me dicen que él fue el que propuso parar con esta exclusividad", explicó sobre la razón por la que William ahora puede trabajar con cualquier teleisora. "Llegó a un acuerdo para enfocarse en su casa prductora y que en este momento está enfocado en sacar proyectos adelante", agregó Luis Borrego.

Lili Estefan no da crédito a las especulaciones de una mala racha económica

Justo enmedio de este huracán de rumores, Lili Estefan recordó cómo hace poco coincidió con William Levy y su convivencia fue todo lo contrario a una situación delicada de dinero. "Acabo de verlo recientemente. Posteé una foto con él que nos encontramos y recuerdo que llegó la cuenta y era tanto que yo traté de de pagar", dijo Lili en uno de los segmentos de El Gordo y la Flaca.

Lili Estefan recién se encontró con William Levy, cenaron juntos y el actor se ofreció a pagar la cuenta sin problema alguno

William no sólo no dejó que Lili asumiera los gastos de la cena, sino que también se ofreció a cubrirlos a pesar de ser una gan suma. "Me dijo que no. No lucía para nada como si le fuera mal", agregó la Flaca.

En agosto próximo, el actor abrirá un restaurante y, de acuerdo con Luis Borrego, en octubre inaugurará uno más

Raúl de Molina comentó que la cuenta podría ser similar a lo que su amiga gana por una hora de trabajo o "lo que gana una persona que gana mucho dinero por un mes". William, sin problema se encargó de ese pago después de platicar muy contento con Lili, a quien le mostró la película en la que está trabajando actualmente y le dio detalles de un restaurante que abrirá en agosto.