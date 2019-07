Eugenio Derbez será reconocido por su carrera y aportes a la industria del entretenimiento

Sin duda alguna, Eugenio Derbez es una de las estrellas más queridas del mundo del espectáculo. Su innegable talento y su desbordante carisma lo ha convertido en una de las personalidades más influyentes en la industria del entretenimiento y su legado como actor, comediante, escritor, productor y director es reconocido en todo el mundo. Es por eso que la Hispanic Heritage Foundation (HHF) ha decidido reconocer todos sus logros con el Hispanic Heritage Award for Film, el cual se le entregará durante una ceremonia a celebrarse el próximo 1 de octubre, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington, DC.

La carrera y el legado del actor serán reconocidos

Así lo dio a conocer la fundación a través de un comunicado que publicó en su sitio oficial, en el que destacaron la carrera del mexicano y hablaron de su gran poder de convocatoria. “Derbez es reconocido como uno de las fuerzas creativas e influyentes de América Latina, y uno de los actores más queridos y recocidos de la comunidad Latinx en los Estados Unidos”, se lee en el boletín.

El actor se ha convertido en una voz muy importante para la comunidad latina

"La revista Variety nombró a Derbez como el hombre hispano más influyente en el mundo”, continúa mientras destacan su poder de influencia en las redes sociales y sus tremendos éxitos en taquilla con películas como No Se Aceptan Devoluciones u Overboard.

Eugenio es una de las personalidades latinas más queridas y reconocidas en Estados Unidos

Por otro lado, también citan las declaraciones de José Antonio Tijerino, Presidente y CEO de HHF, quien ahonda en las razones por las que este año decidieron reconocer a Eugenio. "La Fundación de la Herencia Hispana se complace en reconocer la tremenda carrera y el impacto cultural de Eugenio Derbez, quien también ha ayudado a abrir las puertas a otros latinos en la industria del entretenimiento", dijo. "El trabajo y la influencia de Eugenio son un ejemplo del impacto de los latinos en América y en todo el mundo".

Otras personalidades reconocidas

De acuerdo con el comunicado, el Hispanic Heritage Award fue instaurado en la Casa Blanca, en 1987, con la finalidad de conmemorar el establecimiento del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Se trata de el más alto reconocimiento de un latino hacia otro latino y cuenta con el respaldo de 40 instituciones nacionales que sirven a los hispanos.

Derbez ha roto todo tipo de récords de taquillas con sus películas

Este reconocimiento también se le hará entrega al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en la misma ceremonia en la que se reconocerá a Eugenio Derbez. Entre las celebridades que han recibido este honor el pasado están: Don Francisco, Gloria Estefan, Ricky Martin, J Balvin, Gael García, Anthony Quinn, Rita Moreno, Celia Cruz, entre otros.