Jessica Alba publica imágenes de su hijo de 18 meses de edad, ¡mira las fotos!

Jessica Alba está obsesionada con Hayes Alba Warren, su hijo de 18 meses de edad. La actriz de 38 años recurrió a sus redes sociales para publicar nuevas e increíblemente adorables fotografías del pequeño que parece disfrutar su vida al máximo. Jessica y su esposo, Cash Warren, tienen además dos hijas, Haven Garner, de siete años, y Honor Marie, de once años. La artista publicó las imágenes para dar a sus fanáticos un vistazo de su lindo varoncito. Hayes apenas es un bebé, pero ya conquista a la cámara donde quiera que se encuentre. ¡Amigos, tomen nota!

VER GALERÍA Jessica Alba utilizó sus redes sociales para publicar nuevas fotografías de Hayes Alba, su hijo de 18 meses de edad

En la serie de fotografías, el bebé de Jessica presume sus habilidades motoras. En una foto, Hayes corre hacia la cámara mientras juega en el jardín. En otra, se relaja en la playa con un pañuelo y un par de anteojos para el sol. En la mejor fotografía de la galería, el pequeño estira la mano con el cielo azul como telón de fondo. “Este niño me enamora” escribió la orgullosa mamá junto a las imágenes y agregó tres emojis de corazones rotos.

VER GALERÍA La actriz de L.A. Finest siempre publica fotografías de Hayes y el resto de su familia en sus redes sociales

Sin embargo, no solo Jessica muestra su adoración por Hayes; sus hermanas Haven y Honor también están obsesionadas con el muchachito. “Están en la edad en la que juegan con muñecas American Girl y él es como una American Girl real. Es la edad perfecta, a los siete y los diez, para tener un bebito cerca”, dijo la actriz a People . “Les gusta darle de comer. Les gusta jugar con él. Les gusta cargarlo. Les gusta cantar con él y bañarlo. Les gusta hacer de todo.”

VER GALERÍA “Este niño me enamora”, escribió Jessica junto a las fotos de su hijo

Alba publica fotografías de su familia en sus redes sociales a menudo y es muy honesta acerca de la maternidad. “Mi corazón se abrió por completo en el instante en el que me convertí en madre, hace casi once años”, escribió en una tierna publicación dedicada a sus hijos. “Me transformé en una mujer suave, vulnerable y abierta… totalmente cómoda conmigo misma sabiendo que estoy lejos de ser perfecta, pero siempre intento hacer lo mejor. Mis hijos son mi número 1. No ha habido un mejor regalo en mi vida que ser su mamá. Es desordenado, caótico, divertido, acogedor, cálido, gozoso, frenético, frustrante, gratificante y todo lo que está en medio.”