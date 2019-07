Alex Rodriguez no fue hecho para bailar ¡y lo comprobó en un concierto de Jennifer Lopez junto a su hija!

Alex Rodriguez es un papá muy divertido y con muchos talentos cuando se trata de destreza física. Sin embargo, a la hora de bailar hasta él sabe que no es el mejor con los pasos sincronizados. Él mismo lo reveló este fin de semana cuando, como todo un fan, acompañó a Natasha, su hija mayor, al concierto de su prometida, Jennifer Lopez, en el Wells Fargo Center de Filadelfia, en Pensilvania.

PULSA EN LA FOTO PARA VER LA GALERÍA COMPLETA

VER GALERÍA

Alex Rodriguez y su hija Natasha fueron testigos del concierto de Jennifer Lopez en Filadelfia, Pensilvania

Como parte de su It's my Party Tour, JLo contó con un par de invitados especiales que esperaron pacientes entre el público para ver el show completo. Alex Rodriguez y su hija Natasha fueron testigos del espectáculo que la Diva del Bronx preparó para esta gira tan especial con la que celebra su cumpleaños número 50.

Loading the player...

Antes de que el concierto diera inicio, Alex y su hija se encontraron con el grupo de bailarines de The Lab Creative Arts Studio, quienes se pusieron a bailar con ellos al ritmo de la música del lugar. Y aunque Alex intentó imitar con mucho ritmo la coreografía del grupo, sus pasos no fueron los más coordinados.

Notas relacionadas:

- ¡Los padres más 'cool'! Jennifer Lopez y Alex Rodriguez llevan a sus hijas al concierto de Ariana Grande

- Jennifer Lopez ya tiene competencia como cantante y es alguien de su clan, ¿de quién se trata?

"Viendo a The Lab con Natasha mostrándome algunos de sus pasos me dejó claras dos cosas: 1) Ellos son unos bailarines increíbles. 2) Yo no.", escribió junto a su video bailando, al que agregó el hashtag "estoy fuera de mi liga".

Fuera de su intento por bailar, A-Rod se la pasó muy bien acompañado de Natasha viendo a su futura esposa dar un excelente espectáculo frente a miles de sus fans. Tashie, como llama de cariño a su hija, se la pasó muy bien cantando y bailando los temas de JLo, pues además de llevarse de maravilla con ella como la novia de papá, es gran fanática de su música y su baile.

Loading the player...

La sugerencia de Tommy Mottola

Días antes de que Jennifer Lopez saliera de gira, se dedicó en cuerpo y alma a ensayar para sus shows. En varias ocasiones mostró a sus admiradores cómo se preparaba para que cada una de sus coreografías quedara perfecta, y junto a ella estuvo A-Rod para apoyarla en todo momento.

Loading the player...

El ex beisbolista incluso se contagió con el ritmo de las canciones de su prometida, y se puso a bailar mientras la grababa en pleno ensayo. Al verlo con tanta soltura, Tommy Mottola le sugirió que se uniera al grupo de bailarines de JLo. "¡Deberías estar en el escenario!", escribió el esposo de Thalía. Sin embargo, Alex dejó el tema del baile en manos -y pies- de los profesionales.