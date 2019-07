Irina Baeva responde si ya convive o no con las hijas de Gabriel Soto

Aunque Gabriel Soto e Irina Baeva hicieron oficial su relación en febrero pasado, la actriz de origen ruso aún no ha tenido la oportunidad de convivir con las hijas del actor, Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de la relación de Gabriel con Geraldine Bazán. La semana pasada se llevó a cabo la primera comunión de la mayor de las niñas y la ausencia de la rusa fue notable, al igual que la de la abuela de las niñas, la señora Rosalba Ortiz.

Ante las cámaras de Suelta la Sopa (Telemundo), la actriz de telenovelas como Vino el Amor reveló que no fue al evento familiar debido a que no ha habido un acercamiento con las hijas de su pareja. “Yo creo que cada quien va a tener su versión de los hechos, es lógico que yo no fuera a la primera comunión porque no he podido todavía convivir con las niñas”, indicó Baeva.

Tanto la ausencia de Irina, como la de la abuelas de las niñas, desataron una serie de especulaciones por parte de algunos medios, en los que se presumía que Geraldine le habría pedido al padre de sus hijas que no llevara a Irina, mientras que supuestamente Gabriel había hecho lo mismo, pero con la madre de Geraldine, algo que la propia Rosalba Ortiz desmintió hace unos días, dejando claro que, por una confusión, olvidó ese compromiso familiar.

“Nunca me voy a perdonar que se me haya olvidado el día. No fui”, explicaba la señora Ortiz hace unos días. “Nunca me lo voy a perdonar. Discúlpame, hija se me olvidó. Lo que pasa es que me quedé que (las niñas) se iban a ir tres semanas con su papá y se me olvidó. Pensé que (la primera comunión) era dentro de 15 días”.

¿Dónde están las hijas de Gabriel y Geraldine?

Elissa Marie y Alexa Miranda están al cuidado de su papá por unos días, mientras Geraldine Bazán disfruta de unas merecidas vacaciones con una amiga en Europa. En lo que su mamá se relaja al otro lado del Atlántico, Gabriel se llevó a las niñas de aventura por el Caribe mexciano, donde tuvieron la oportunidad de nadar en un cenote y presenciar un ritual maya.