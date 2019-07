¡Hasta el clóset! Alejandra Espinoza mostró a HOLA! USA sus outfits para Premios Juventud

Alejandra Espinoza sabe que para un evento como Premios Juventud, es muy importante elegir el mejor look. Pero para alguien que no sólo fue como invitada, sino como una de las host de la noche, elegir los cambios de vestuario adecuados se convirtió en una tarea que requirió tiempo y, por su puesto, pruebas con las que comprobó qué tan cómoda se sentía con los vestidos que su estilista le proponía.

Loading the player...

Además de probarse los mejores looks para esta entrega de premios, Alejandra tuvo tiempo de checar cuáles serían los accesorios que llevaría en la noche y que darían un toque final a su vestuario. La ex Nuestra Belleza Latina mostró en exclusiva a HOLA! USA este proceso y al final nos contó cuál fue su favorito. ¡Da play al video y no te pierdas de esta divertida prueba de vestuario!