Premios Juventud 2019: Estas fueron las parejas más románticas de la noche

La noche de Premios Juventud 2019 no solo fue un derroche de talento en el escenario, el amor también fue el gran protagonista de la gala musical más esperada del verano. Y es que la arena de la Universidad de Miami fue el marco perfecto para que tres de las parejas más románticas del momento subieran la temperatura a niveles alucinantes.

VER GALERÍA Sebastián Yatra y Tini Stoessel han confirmado ser una de las parejas preferidas del público

Sebastián Yatra y Tini Stoessel se han sabido ganar en poco tiempo el cariño de su público. Son el binomio perfecto, una mezcla de talento y sensualidad que ha capturado la atención de la industria musical a niveles insospechados. Ambos se lucieron en tarima y sellaron su esperada actuación con un apasionado beso en la que fue su primera presentación en un escenario como pareja.

VER GALERÍA Michelle Renaud presentó un premio junto a Mane de la Parra y este dejó en claro que la actriz está enamorada de Danilo Carrera

Tras su paso por la alfombra, Michelle Renaud dejó en claro en una entrevista a HOLA! USA que se encuentra plena viviendo su amor junto a Danilo Carrera. A pesar de que el galán ecuatoriano no estuvo presente en la gala, el actor Mane de la Parra enfatizó que el único hombre presente en la vida de la actriz es Carrera. "Que Danilo la cuide", expresó Mane al presentar una categoría al lado de la bella protagonista de novelas.

VER GALERÍA Anuel AA Y Karol derrocharon amor en la tarima de Premios Juventud

Y para cerrar con broche de oro las anécdotas amorosas, Anuel AA y Karol G se lucieron en el escenario al ser catalogados como la pareja más querida en redes sociales. No podía faltar menos y ante la petición del público el cantante demostró su amor por su "bebecita" con unas bellas palabras y un beso cómplice que denota el gran momento que viven a nivel personal y profesional. "Somos como el agua y el aceite, pero compaginamos increíble", fueron las palabras de la intérprete colombiana al recibir el premio "Couples tha fire up my feed" junto a su amor. Y a ti, ¿cuál de estas parejas te gusta más?