Mira cómo luce Alejandra Espinoza con su nuevo look para los Premios Juventud 2019

En los últimos meses, Alejandra Espinoza nos había acostumbrado a su ya clásico look de pelo corto, con el que lucía simplemente hermosa. Sin embargo, la presentadora de Univision ha dejado sorprendido a más de uno de sus fans con el radical cambio al que sometió, como parte de la imagen que mostrará como presentadora de la próxima entrega de los Premios Juventud, que se llevarán a cabo el próximo 18 de julio.

Alejandra Espinoza presumió emocionada su nueva cabellera Video: @Alejandra Espinoza

Tal y como lo prometió el fin de semana, Alejandra aprovechó que se encontraba en Puerto Rico para dejar atrás su antigua imagen y regresar a su larga cabellera, tal y como se dio a conocer hace más de 12 años, cuando se convirtió en la primera reina del certamen Nuestra Belleza Latina, en 2007.

Así de bella luce Alejandra con su nuevo look

Su nuevo look lo dio a conocer a través de un video que publicó en sus redes sociales y en el que reveló los motivos que la llevaron a modificar su cabellera. En el clip, ‘Ale’ se muestra de lo más emocionada con su cabellera, la cual también cambió de tono, pues ahora luce más castaña y con algunas mechas en rubio.

Ale se hizo el cambio de look el pasado fin de semana, durante su estancia en Puerto Rico

Debajo de su publicación, la mexicana recibió muchos halagos, pues sus seguidores se mostraron muy emocionados con la nueva imagen de la presentadora. “Te quedó hermoso. Ojalá lleves este look por mucho tiempo ¡me encanta!”, comentó una de sus fans. “Ale, te ves hermosa. Amo tu nueva imagen”, escribió otro.

Tres looks en una semana

Aunque Alejandra está encantada con su larga cabellera, este look no le durará ni una semana, ¿por qué? Según explicó la presentadora, su nueva imagen solo será para su participación en los Premios Juventud, pues prácticamente al otro día volverá al cabello corto.

La larga cabellera de Alejandra solo durará unos días

“El viernes les cuento por qué me lo voy a cortar… y me lo voy a cortar lo más cortito que he traído el cabello en mi vida, o sea, súper, súper, súper cortito”, dijo la también modelo a sus fans, haciendo énfasis en que no se acostumbraran a verla así.