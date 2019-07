La dulce 'disculpa' de Danilo Carrera a Michelle Renaud por uno de sus olvidos

La relación entre Michelle Renaud y Danilo Carrera va por un muy buen camino. La pareja ya es una de las favoritas entre los latinos famosos y su cariño inspira a sus fans a tener un noviazgo similar, o como es conocido en las redes sociales, son una #CoupleGoal. Entre ellos hay varias anécdotas y bromas personales que prefieren no compartir con el público, y de repente se escapan en sus comentarios y deja ver lo bien que se llevan cuando no hay cámaras ni testigos cerca. Uno de ellos es el que Danilo hizo junto a una fotografía de ambos, en el que parecía explicarle a su amada por qué hay veces que no recuerda algunos detalles.

Michelle Renaud y Danilo Carrera se dejan ver muy enamorados

Así como tienen incontables momentos juntos, Danilo y Michelle también guardan para sus propios ojos decenas de fotografías de los ratos que comparten como pareja. Una de ellas salió a relucir en el perfil social del actor, quien publicó una bella postal nocturna con la Ciudad de México de fondo. Aunque lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje que escribió para su novia.

"Viviendo día a día contigo, todos los días se me hacen importantes", escribió el actor de Pasión y Poder al lado de la foto con Michelle. "Por eso me olvido de fechas y de eventos... tú sabes a lo que me refiero", agregó con un emoji de beso y otro más de un corazón.

Aunque no explica qué es exactamente lo que olvidó, su mensaje parece una disculpa con Michelle por haber pasado por alto una fecha que al parecer es importante para ella. Un sentido literario que más de uno de sus seguidores entendió de esa forma.

La Ciudad de México es uno de los escenarios en los que la pareja presume su romance

Michelle Renaud y Danilo Carrera, cada vez más juntos

Paso a paso Michelle y Danilo construyen una relación de pareja bastante estable. A pesar de que confirmaron su relación tan sólo un par de semanas atrás, en realidad llevan un tiempo saliendo, lo que da pie a que el actor haya podido convivir más con Marcelo, el hijo de Michelle, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado.

Michelle Renaud y Danilo Carrera visitaron la Basílica de Guadalupe en México acompañados de Marcelo, el hijo de la actriz

El fin de semana pasado, la pareja visitó la Basílica de Guadalupe, quizá el templo religioso más importante de la Ciudad de México. Sin recurrir a lujos o comodidades, la pareja y el pequeño de dos años hicieron su recorrido en transporte público, convirtiendo esta salida en una verdadera aventura para los tres.