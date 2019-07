¡Una pequeña sirena! Kailani, hija de Aislinn Derbez, feliz en sus clases de natación

Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann es todo ternura cuando se encuentra en la piscina. Con unos padres enamorados del mar y dispuestos a salir de vacaciones a la playa cada que sus agendas se lo permitan, era sólo cuestión de tiempo para que la niña de casi dos años de edad aprendiera a nadar.

Kailani ya toma clases de natación y lo hace con una alegría singular. Siempre ayudada por una profesora especializada en esta práctica infantil, a la niña le encanta zambullirse en el agua y poco a poco empieza a mover los brazos para avanzar en la alberca.

Aislinn y Mauricio no pueden dejar de ver este nuevo avance en la vida de su pequeña, a quien no le quitaron la vista de encima en ningún momento. Pronto Kailani podrá estar nadando junto a sus padres para crear nuevos momentos inolvidables juntos. ¡Da play al video y no te pierdas de este divertida experiencia en la vida de la bebé!