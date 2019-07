Sebastián Yatra cuenta por qué dejó de esconder su amor por Tini Stoessel

No hay ninguna duda de que Tini Stoessel y Sebastián Yatra están muy enamorados. Las pruebas de su romance decoran las redes sociales con imágenes y mensajes entre los dos que encantan a sus seguidores. Justo fueron esas muestras de cariño las que confirmaron hace un par de semanas que la pareja era más que sólo amigos, una decisión de mostrar al mundo su romance que ambos tomaron con ganas de gritar a los cuatro vientos cuánto significa el uno para el otro.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel son una de las parejas latinas favoritas del momento

Desde que confirmaron su relación, Sebastián Yatra y Tini Stoessel van juntos a donde se pueda sin importar si hay fotógrafos frente a ellos. Es más, ahora posan juntos sobre las alfombras rojas que pisan y poco a poco cuentan más detalles de su noviazgo, como lo hicieron en la pasada entrega del Balón de Oro de la Liga Mexicana de Futbol, en Los Ángeles.

"A mí no me parece tan bueno eso de estar escondiendo una relación, estar escondiendo el amor. Si uno siente algo ¿qué importa que la gente se entere?", explicó el cantante sobre por qué no tiene problema en que sus seguidores sepan que tiene una bella relación con la también intérprete y actriz.

"Cuando llegan cosas tan bonitas a la vida de uno es para valorarlas, cuidarlas y dar lo mejor de sí, lo mejor de uno en cada momento y que Dios decida el resto", agregó sobre lo bien que van las cosas con la joven argentina.

Tini y los detalles que más le gustan de su novio

Al igual que Sebastián Yatra, Tini Stoessel está muy enamorada y contenta con esta pare de su vida personal. En esta aparición de ambos frente a los reporteros y camarógrafos, la joven de 22 años contó qué es lo que más le gusta de su pareja.

Con sus fotos la pareja demuestra lo mucho que se quiere

"Es muy bondadoso, es una persona real, que no tiene maldad. Es muy talentoso, ¡yo lo admiro! Hay muchas cosas", dijo sincera antes de entrar al lugar del evento en el que ambos serían parte del show con una interpretación especial.