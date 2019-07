Jacky Bracamontes confesó la cirugía estética a la que se sometió y nadie le cree

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes es poseedora de uno de los rostros más bellos de la televisión hispana. Una característica por la que ha sido reconocida desde el inicio de su carrera, pues hay que recordar que antes de las telenovelas y la conducción fue una reina de belleza. A pesar de todo esto, la exconductora de La Voz US (Telemundo) ha hecho una confesión sobre una cirugía estética a la que se sometió y de la que nadie se había dado cuenta.

Jacky Bracamontes es una de las mujeres más bellas de la televisión

Durante su participación en el programa Neta Divinas (Unicable), la presentadora se sinceró e hizo una revelación inesperada sobre su físico. “(Me operé) La nariz”, confesó a las demás conductoras del programa. “No me la operé por estética, bueno también, pero no fue la principal razón”, agregó.

La actriz confesó la cirugía estética a la que se sometió en su juventud

La protagonista de telenovelas como Las Tontas No Van al Cielo explicó las razones que la llevaron a buscar ayuda médica, pues fue debido a un accidente en su infancia que se lastimó la nariz. “A los trece años me aventé a una alberca y desde el fondo con todo mi impulso, ya saben los borditos de la alberca (me golpeé), me rompí la nariz, el tabique”, contó.

La bella presentadora dijo que la cirugía a la que se sometió fue a consecuencia de un incidente

En la misma plática la actriz reveló que debido al incidente se le dificultaba respirar e incluso llegó a tener hemorragias. Sin embargo tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder operarse. “A los 17 casi 18, fue que me operé y volví a vivir. No podía hacer ejercicio porque no podía respirar, ósea fue un drama”, reveló la hermosa Jacky para después aclarar que fue en ese momento en el que aprovechó para corregir estéticamente un detalle de su nariz que no le gustaba.

Su secreto para recuperar su figura

En diciembre de 2018, la bella Jacky Bracamontes se convirtió en mamá de las hermosas Paula y Emilia. A menos de un mes de haber dado a luz, la actriz sorprendió con al reaparecer más delgada y hermosa que nunca. En esa ocasión, la actriz fue cuestionada sobre su secreto para recuperar su figura en tiempo récord y su respuesta sorprendió a más de uno.

La mexicana se convirtió en mamá de dos hermosas niñas recientemente

“No sé cuál es mi secreto”, dijo Bracamontes al programa Suelta la Sopa antes de repensar su respuesta. “Te voy a resumir qué es lo que yo creo: uno, tener cinco hijas, ¡no paro! Otro secreto creo que es amamantar, que a mí siempre me ha ayudado muchísimo”, reveló la famosa de 39 años.