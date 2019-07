Reportes indican que William Valdés sale del programa ‘Hoy’ y renuncia a ‘Televisa’

Aunque la salida de William Valdés de Televisa no se ha realizado de manera oficial, la periodista Mandy Fridman del diario La Opinión, confirmó que el comuicador habría presentado su renuncia a Magda Rodríguez, productora del matutino Hoy. De acuerdo con los reportes, el joven de origen cubano le habría externado su decisión a la productora del show el pasado miércoles, luego de formar parte del programa por poco más de cuatro meses.

Al parecer, la razón de su sorpresiva salida sería una nueva oportunidad laboral en una cadena de televisión en Estados Unidos en la que aún no había probado suerte: se trata de Telemundo. Hasta el momento, William no ha confirmado esta información.

Hace dos años, el joven de origen cubano salió del matutino de Despierta América, donde era el encargado de presentar el contenido más novedoso de las redes sociales. El año pasado, tras un tiempo fuera de los reflectores, al fin vino una gran oportunidad para él en Estrella TV, donde condujo el programa Buenos Días Familia. Tras unos meses como parte del show, William anunció su salida y posteriormente se trasladó a México para integrarse a Hoy.

En un video publicado en sus redes sociales -hace unos meses- Valdés confesó cómo se sentía por su nueva oportunidad en Hoy. "Estoy muy feliz porque me están dando la oportunidad de conocer otro público, de estar aquí en México, encantando de estar en Televisa, un sueño hecho realidad, siempre he querido hacerlo, siempre he querido estar”, dijo en aquel entonces... ahora su carrera profesional ha dado un giro más.

¿Formará parte de otro matutino?

Según La Opinión, todo parecía indicar que su destino era Un Nuevo Día, luego de la salida de Marco Antonio Regil y Mario Vannuci, pero ahora se sabe que el cubano tendría su propio programa en un formato que no ha sido revelado.