Eiza González admite que acude a terapia por este problema tan común para los latinos

Eiza González sabe muy bien lo que significa atravesar por una crisis de identidad. La actriz mexicana, a quien has visto en películas como Baby Driver, Welcome to Marwen y muy pronto en el spin-off de Fast and Furious, Hobbs & Shaw, se sinceró con WhoWhatWear acerca de su necesidad de acudir a terapia por una razón que suele ser común entre los latinos. “Soy mexicana. Nací en México y estoy absolutamente orgullosa de ser quien soy”, dijo a la publicación. “Pero cuando eso se usa en mi contra (al ofrecerle solo un tipo de papel), entro en una crisis de identidad. ¿Quién se supone que debo ser?”

La estrella de 29 años de edad agregó que el hecho de perder papeles que anhela mucho ha afectado su salud mental. “Lo cierto es que he tenido que acudir a terapia por esto”, comentó. “Es difícil ser tan vulnerable, abrirte por completo en una sala, solo para que ellos tengan algo en tu contra que tú no puedes cambiar”.

Sin embargo, la bella morena está triunfando en su carrera. Con una agenda saturada que consiste en viajes, numerosos trabajos y, desde luego, su vida personal, Eiza ha participado en una película tras otra y no hay señales de que su ritmo se haga más lento. En todo caso, solo adquiere más velocidad. En 2018, la actriz de Godzilla vs. King Kong conversó con HOLA! USA acerca de interpretar a un personaje que represente a las mujeres mexicanas bajo una luz positiva como lo hace en Welcome to Marwen, con Steve Carell.

La estrella de Hollywood también se refirió al tema de alejarse del estereotipo de latina. “Solo me gustaría ir a trabajar, hacer personajes que representen a las mujeres latinas de distintas maneras, abrir un poco la visión que tenemos sobre ellas y siempre ir hacia adelante”, dijo y a continuación agregó: “Como actriz es difícil encontrar personajes que rompan esa imagen y ser parte de una película con mucho mensaje”.