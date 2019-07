Danilo Carrera sobre el hijo de Michelle Renaud: 'En un niño hermoso, lo conozco hace mucho tiempo'

Luego de que Danilo Carrera y Michelle Renaud confirmaran su relación a través de las redes sociales, surgieron muchas preguntas sobre su romance, desde cuanto tiempo llevaban juntos o si el actor de origen ecuatoriano ya convivía con el hijo de su actual pareja. Ante estos cuestionamientos, Danilo habló con los medios y respondió que ya conocía al pequeño Marcelo desde hace tiempo, y se refirió a él como un niño encantador.

“Conozco a Marcelo desde que empezamos a grabar Hijas de la luna (2017). Estuvo siempre con nosotros en las grabaciones. En un niño hermoso, lo conozco hace mucho tiempo, desde antes de estar con ‘Mich’ ya conocía a Marcelo porque era mi compañera de trabajo”, expresó el también presentador de televisión.

Danilo agregó que tiene una gran conexión con los más pequeños, pues él es el hermano mayor en su casa y sabe de todo, en cuanto al cuidado de un niño se refiere. “A mí me encantan los niños. Yo soy el mayor de cinco hermanos. Yo tengo un hermano que es 13 años menor que yo, se dormía en mi pecho cuando era chiquito, yo le cambié los pañales a tres de mis hermanos”.

Otra de las preguntas que fueron inevitables fue la de cuánto tiempo llevaban juntos, el actor de novelas como Pasión y Poder no contestó con precisión. “Muy poquito como para decirlo ahorita en pantalla. No mucho, no quiero dar tiempos. Eso ya me lo guardo para mí, es mi relación. Yo lo he hecho en mis relaciones anteriores y las he mantenido privadas. Creo que es lo mejor”.

El regreso de Danilo a las telenovelas

Tras cumplir su sueño como futbolista en su natal Ecuador, Danilo Carrera regresó a México y está listo para arrancar su nueva aventura en el mundo de las novelas. De la mano de la productora Rosy Ocampo, el joven protagonizará Vencer el Silencio, donde trabajará al lado de Paulina Goto.

Orgullosa de su novio, Michelle lo felicitó y le deseó lo mejor en este desafío laboral, el cual podremos ver en televisión en otoño próximo. “¡Todo el éxito del mundo en este proyecto! ¡Rómpela como siempre!”, le escribió la actriz de La reina soy yo a su galán.