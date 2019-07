Rashel Díaz comparte algunos detalles de la linda relación que tiene con su hija Daniela

La relación que mantiene Rashel Díaz con su hija Daniela es muy especial. Así lo ha demostrado la guapa cubana a través de sus redes sociales, donde suele compartir con sus seguidores los mejores y más especiales momentos al lado de su retoño. En una de sus más recientes publicaciones, la presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) se sinceró y habló de cómo le hace para mantener el lindo vínculo que ha creado con la menor de sus dos hijos.

Junto a una fotografía en la que aparece junto a Daniela, Rashel escribió un lindo mensaje en el que se refirió a la relación que mantiene con su hija y dio algunos consejos para lograr mantener siempre viva esa unión madre e hijos. “Los momentos que pasamos juntas no son como cualquier otro, tenemos esa conexión especial que sólo una madre y una hija pueden tener”, se lee al inicio de su mensaje.

“Nos contamos todo lo que nos pasa y planeamos cosas maravillosas. Cuando hablo con ella me doy cuenta que se está convirtiendo en una mujer increíble”, agregó la hermosa cubana para después compartir un poco de su experiencia como mamá.

“Madres bellas que me siguen, recuerden que nuestros hijos son producto de los valores que les enseñamos. No se trata de dejarlos libres, tampoco de controlarlos”, escribió Díaz como consejo para todas aquellas fans que ya son mamás y que a diario le escriben en sus redes sociales.

“Es darle su espacio, amarlos, escucharlos y tener la certeza de que todo lo que un día sembramos en ellos, cosechará grandes frutos”, agregó. Gracias a las redes sociales, es que Rashel se ha acercado a sus fans, con los que comparte los detalles más importantes de su día a día y de su vida familiar, algo que agradecen los que siguen a la también conferencista.

Rashel y la privacidad de sus hijos

En un mensaje que publicó en redes sociales, la bella presentadora de Telemundo habló sobre la petición de sus hijos sobre mantener sus vidas lejos de la fama y popularidad de su mamá. De acuerdo con Rashel, sus dos hijos le han pedido que no haga públicas sus cuentas de redes sociales, aunque no se niegan a aparecer en las fotos que su mamá publica en las suyas.

“Desde que comencé con mis redes, mis hijos me pidieron que no los etiquetara en las fotos y fue una decisión que respeté. Yo por aquí muestro mi día a día y a ellos no les molesta que coloque fotos cuando estamos juntos, muchas veces me comentan y siempre compartimos cosas, pero eligen mantener la privacidad de sus propias redes y ¡me parece perfecto!”, escribió.