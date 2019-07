Francisca Lachapel pronto pasará por el altar y aunque es una de las bodas más esperadas de la televisión, los detalles de este gran evento aún son escasos. Sin embargo, hace unos días la presentadora estuvo de vacaciones en Italia para conocer más sobre la familia de Francesco Zampogna, su prometido, y frente a la Fontana di Trevi, reveló un deseo de su corazón.

Francisca Lachapel podría dar el "sí, acepto" en Italia

Emocionada, Francisca Lachapel contó tres monedas en su mano para lanzarlas a la famosa fuente. Según cuenta la tradición, con una moneda regresará a Roma, con dos se casará con un italiano y con tres la boda será en Roma. La dominicana lanzó las piezas por encima de su hombro y al escucharlas caer, saltó de emoción por la boda que podría tener en Italia.

Aunque es una tradición que en realidad nació por la cinta de 1945, Three Coins in the Fountain, Francisca está a nada de cumplir aquellos deseos que con ilusión pidió a la fuente. En diciembre pasado se comprometió con un empresario de ascendencia italiana, este año volvió a Roma para conocer más de la familia de su novio, y han sorteado la posibilidad de tener dos fiestas: una en Italia y una en República Dominicana, para que las dos familias sean testigo de su amor.

Para mayor inspiración, Francisca acudió como invitada a una boda de unos buenos amigos de Francesco, que se llevó a cabo en la localidad de Taormina, Sicilia. Elegante con un vestido negro y muy contenta, la ex Nuestra Belleza Latina publicó algunas fotos del evento en el que se la pasó de maravilla.

Francisca se divirtió mucho en una boda a la que fue invitada

Francisca Lachapel y las consecuencias de la pizza y la pasta

Después de una semana, Francisca Lachapel regresó a casa. A su llegada, compartió con sus fans que disfrutó mucho de la comida local, tanto que mostró a todo el mundo muy contenta que había aumentado algunas libras.

Francisca Lachapel regresó a casa dispuesta a retomar su rutina de ejercicio

"Aparentemente alguien comió demasiada pizza y pasta en sus vacaciones y no tengo arrepentimiento alguno porque no puedo explicar con palabras lo mucho que me divertí, aprendí y crecí como persona en este viaje. ¡Viví plenamente!", dijo muy emocionada justo antes de iniciar su rutina de ejercicio, con la que recuperará su figura.