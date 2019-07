Penélope Cruz se sincera sobre la maternidad y da detalles de su vida personal en la cumbre 'In Goop Health'

Aunque Penélope Cruz suele estar frente a los reflectores con su carrera artística, cuando se trata de su vida personal, prefiere cuidar de su privacidad. Sin embargo, en algunas ocasiones suele compartir algunos aspectos importantes de su vida, sobre todo aquellos que se refieren a su experiencia de haberse convertido en madre. La actriz de 45 años de edad se sinceró con Gwyneth Paltrow y tuvo una auténtica charla de chicas sobre los temas de maternidad y perimenopausia en la cumbre In Goop Health, en Londres. La estrella de Hollywood, quien ha procreado a Leo y Luna, de ocho y cinco años, respectivamente, con Javier Bardem, reveló sus experiencias durante sus partos y las diferencias entre ambos.

VIEW GALLERY Penélope abrió su corazón ante la fundadora de Goop sobre la maternidad y la perimenopausia

“Me di cuenta de todo lo que los cuentos de hadas, las películas y los mensajes de la sociedad habían puesto en mi cabeza, porque la manera como salí del hospital la primera vez y la manera como salí la segunda vez, fueron dos mujeres distintas”, explicó Cruz . "La primera vez me obligué a ser la súper mujer que tiene un parto natural y que 12 horas después, sale del hospital con tacones altos".

La actriz de Everybody Knows continuó: “Ahora miro hacia atrás y me pregunto: ‘¿Quién te pidió que hicieras eso? ¿Y quién te pidió que no delegaras, que sintieras que tenías que hacerlo todo por ti misma las 24 del día y que olvidaras cuidar de ti?’ Eso no tiene nada que ver con feminismo. No me respeté a mí misma al hacer eso”.

VIEW GALLERY La actriz española explicó a Gwyneth Paltrow las diferencias entre sus dos partos

A lo largo de su relación, Penélope y Javier, quienes se casaron en 2010, han mantenido un bajo perfil; incluso hicieron el acuerdo de no hablar acerca de su vida privada. No obstante, la embajadora de Chanel se aseguró de mencionar lo mucho que él la ayudó después de tener a su segunda hija.

La actriz de Loving Pablo explicó que la segunda vez que dio a luz en 2013 fue distinto. “Voy a quedarme en este hospital por tres días. Me recosté en la cama con mi bebé y mi otro bebé venía a visitarme y mi esposo fue grandioso y me ayudó muchísimo, pero tienes que darte cuenta de que necesitas comer y dormir. Básicamente, darte una ducha.”