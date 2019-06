Alan Tacher se conmueve por la situación de Ana Bárbara y su padre y le envía un bello mensaje

En su vida personal, Ana Bárbara no pasa uno de los mejores momentos debido al distanciamiento que tiene con su papá, Don Antero. La cantante lo dejó claro cuando rompió en llanto durante una reunión con la prensa en la Ciudad de México, en donde la pregunta sobre la relación con su padre detonó sus más profundos sentimientos que por un momento le quebraron la voz. Al ver la reacción de la cantante y cómo es que vive Don Antero esta situación familiar, Alan Tacher les envió un bello mensaje desde el fondo de su corazón.

Loading the player...

"Qué triste. Por supuesto hay un problema ahí", expresó Alan después de ver una entrevista que Despierta América hizo al señor en su hogar en el día de su cumpleaños. Don Antero, al igual que su hija, no pudo contener las lágrimas al hablar del tema familiar que los distanció. "Yo no sé cuál sea el problema, yo no sé quién tenga que hablar ahí, si la hija o el papá. Pero levanten ese teléfono y hagan esa llamada", agregó Alan

Notas relacionadas:

- Ana Bárbara rompe en llanto en plena rueda de prensa, ¿qué le pasó?

- ¡Todo un galán! mira lo grande que está el hijo mayor de Ana Bárbara

Alan intentó animarlos a romper el silencio y retomar la buena relación de padre e hija que alguna vez tuvieron. "Si se ve que está sufriendo Ana Bárbara y está sufriendo don Antero, una llamada no hace mal", explicó el presentador. Pensando en su propio padre y lo mucho que le gustaría poder abrazarlo una vez más, Alan continuó: "Reconcíliense. de verdad que tú, Ana Bárbara tienes a tu papi ahí contigo en vida, trátalo de disfrutar, amiga".

VER GALERÍA

Ana Bárbara no contuvo el llanto cuando le preguntaron sobre su relación con su papá

Don Antero y el visible sufrimiento por el distanciamiento con Ana Bárbara

Después de que Ana Bárbara sorprendiera a la prensa son su emotiva reacción respecto a su padre, Don Antero celebró su cumpleaños número 77. A través de una videollamada, el señor contó cómo es que se siente después de la expresión emocional que hizo su hija.

"Qué raro que llore. Yo también lloro acá en silencio", dijo con un tono serio. "No me habla, yo no le voy a hablar. A ella le corresponde poner el pie adelante", agregó sin revelar las razones que los distanciaron.

VER GALERÍA

Ana Bárbara dedicó un mensaje para su papá el pasado Día del Padre

Don Antero, con una mirada cubierta por las lágrimas, reveló que su hija no lo llmó el Día del Padre ni en su cumpleaños. "Lo que pasa es que anda trabajando muy duro. Anda en su negocio, entonces no tiene tiempo de nada, ni de dormir", dijo sobre las razones que pueden mantener a Ana Bárbara lejos.