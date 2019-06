Sin lugar a dudas, Raúl de Molina es uno de los rostros más populares en el periodismo de entretenimiento y así lo certifican sus más de 20 años de carrera. Y es que a lo largo de su trayectoria, el presentador de El Gordo y la Flaca ha tenido la oportunidad de codearse con las estrellas más prominentes del espectáculo.

En ese sentido, el carismático conductor compartió una serie de alucinantes anécdotas que forman parte de su haber periodístico que van desde el día que casi recibe un impacto de bala –cuando era corresponsal de guerra–, una entrevista frustrada con Luis Miguel, el cáncer al riñón con el que tuvo que lidiar, y hasta una aventura ¡colgado de un helicóptero poniendo su vida en riesgo!

Dichas declaraciones las dio durante una entrevista realizada por la periodista Lourdes Stephen, en la cual abordaron fibras muy íntimas de la vida de Raúl de Molina. En la extensa nota, De Molina se mostró muy orgulloso de haber vivido tantas experiencias que le han permitido ganarse un espacio privilegiado en la televisión.

“Rentaron los helicópteros me colgaron de al lado de los helicópteros y estuve un día y medio volando por todo Los Angeles, haciendo una campaña de Univision, los abogados no querían que lo haga porque decían que era muy riesgoso”, detalló.

Y prosiguió con su relato del día en que casi pierde la vida en Haití, “Yo cubría todas las guerras en América Latina. Devolví un carro en Haití que tenía seis impactos de bala, yo estaba manejando[..]. Me dispararon, pero no me dieron”, dijo entre risas.

Con respecto a su atropellado intento por entrevistar a Luis Miguel, contó: “Un día, Luis Miguel estaba cantando para los 80 años del vamos Frank Sinatra, se entera Luis Miguel que yo estoy ahí y me lleva la seguridad para un cuarto, me encerraron por dentro y por fuera. Me dejaron dentro de ese cuarto que era como un clóset, como secuestrado y estuve ahí como por 20 minutos, luego Luis Miguel salió, habló con la prensa, se fue y ahí me dejaron salir”.

Asimismo, Raúl habló de uno de los episodios más sensibles de su vida, que fue cuando le diagnosticaron cáncer al riñón.“Hace 13, 14 años atrás. Un día me dolió la espalda y me dijeron que tenía cáncer al riñón.

Y prosiguió, “me sentía tan mal que fui al hospital corriendo y me hicieron un chequeo, me encontraron que tenía cáncer al riñón y que me lo tenían que quitar[..] Me quitaron el riñón y pude vivir con uno solo, pensé que me iba a morir en la operación porque estaba muy gordo de peso”. Es por este motivo y muchos más que Raúl se ha ganado el respeto de todos en el periodismo.