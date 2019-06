Dicen que en los detalles está la diferencia. Así lo corroboraron Gloria y Emilio Estefan con un noble gesto hacia un joven músico al concederle una beca valorada en 200 mil dólares. El acto tuvo lugar en la ciudad de Miami, Florida, y ayudará a que Sergio De Miguel Jorquera, natural de España, pueda continuar con sus estudios en la prestigiosa Escuela de Música Berklee.

Dicha beca permitirá que el joven pianista pueda cursar cuatro años de estudios en Berklee College of Music, con sede en Boston (Massachusetts) y comenzará en septiembre próximo. De Miguel fue seleccionado por el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy.

En un video compartido en sus redes, Gloria Estefan junto a su inseparable Emilio, recibieron al feliz ganador con estas palabras: “Felicidades, ¡qué bueno! estoy muy feliz por ti. Ya nos habíamos conocido más o menos. Disfrútalo cada momento, yo perdí mucho tiempo, porque era muy tímida como tratando de sobrevivir la situación y llegar al otro lado. Disfruta cada instante porque todo pasa muy rápido”.

Asimismo, el afortunado adolescente agradeció la deferencia de la academia de música y la gran iniciativa de los creadores del musical On your feet. “Algún día espero poder emocionar e incluso llegar a ser lo que ustedes han logrado conmigo, hacer que se cumpla un sueño”, expresó emocionado.

Y es que la cantante de 61 años, quien es madre de Nayib, de 38 años y Emily, de 24, ha demostrado en repetidas ocasiones su gran compromiso social por las personas que persiguen sus sueños en diferentes ámbitos de la vida.

'On your feet' por el mundo

Los Estefan son considerados hoy en día como uno de los íconos latinos más queridos y reconocidos en la industria de la música con más de 40 años de trayectoria. Su inspiradora hitoria de vida ha servido de ejemplo para muchas de las nuevas generaciones de músicos que desean triunfar en el difícil y cambiante medio artístico.

On your feet es el musical biográfico de Gloria y Emilio que se estrenó en 2015 en Broadway y ha tenido tan buena aceptación que hoy en día su historia ha llegado hasta Europa, tal como lo presumió Gloria en sus redes: “We love you London and we will see you soon”.