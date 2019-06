Gloria Vanderbilt, la artista, diseñadora e icono de la moda, falleció el lunes 17 de junio a los 95 años de edad. La noticia fue confirmada por su hijo, Anderson Cooper, durante un emotivo obituario en CNN . El autor reveló que su madre murió en casa y rodeada por sus familiares y amigos más cercanos, después de luchar contra un caso avanzado de cáncer estomacal. “Gloria Vanderbilt fue una mujer extraordinaria que amaba la vida y la vivía bajo sus propios términos”, declaró Anderson. “Era pintora, escritora y diseñadora, pero también una excelente madre, esposa y amiga.”

La declaración continuó: “Ella tenía 95 años de edad, pero si le preguntan a cualquier persona cercana a ella, les diría que era la mujer más joven que conocía, la más genial y moderna.” La vida de Gloria estuvo bajo la atención pública desde que era muy pequeña. Después de la muerte de su padre, ella heredó su fortuna millonaria. La heredera se hizo de un nombre propio al aparecer en una variedad de espectáculos de Broadway y de televisión.

La celebridad neoyorkina también fue conocida por la marca que dejó en la industria de la moda con su línea de mezclilla para damas. Gloria también fue una celebrada autora. En 2004 escribió unas memorias dedicadas a su vida amorosa tituladas It Seemed Important at the Time: A Romance Memoir. Además de sus diversos talentos, Gloria fue famosa por sus romances. En su video tributo, Anderson destacó que a su mamá le encantaba estar enamorada.

A los 17 años de edad, Gloria contrajo nupcias con su primer marido, un agente de Hollywood llamado Pat DiCicco. En 1945 se casó con el conductor inglés Leopold Stokowski. En 1956 se casó con Sidney Lumet, un director y guionista estadounidense. El último matrimonio de Gloria fue con Wyatt Cooper en 1963, quien murió en 1978 después de sufrir un ataque cardiaco. Gloria tuvo cuatro hijos: Christopher Stokowski, Leopold Stokowski, Anderson Cooper y Carter Cooper, quien falleció en 1988.