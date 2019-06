Los secretos detrás del exitoso matrimonio de Chris Hemsworth y Elsa Pataky

Tener una pareja que lo apoya a cada paso, significa todo para Chris Hemsworth . La estrella de Thor, quien ha estado casado con Elsa Pataky desde 2010, reveló los secretos detrás de su exitosa relación. “Todo se resume en que la amistad es primero y en ese sentido de aventura”, dijo el actor a Entertainment Tonight. “Ella se convirtió en actriz y yo me convertí en actor para viajar por el mundo, para tener experiencias como esta y para darnos un maravilloso apoyo uno al otro.”

Los artistas disfrutaron de una cita para dos en el estreno de la nueva película de Chris, Men in Black: International, el pasado martes 11 de junio, en Nueva York. El actor de Avengers, de 35 años de edad, lució muy elegante con un traje oscuro de Dolce & Gabbana. Mientras que Elsa, de 42 años, se dejó ver espectacular con un hermoso traje blanco y una gargantilla.

A pesar de que tener el apoyo de su esposa significa “todo” para Chris, recientemente reveló que hay algo que él hace y que quizá ya haya “fastidiado” a Elsa. Durante una entrevista en The Kyle and Jackie O Show, el padre de tres pequeños confesó que la española está fastidiada de verlo sin camisa en la pantalla grande. “Ella ya está harta de eso. Me dice: ‘Vístete’”, comentó Hemsworth. “Para ella no es nada excitante.”

Chris y Elsa son padres de India, de siete años, y de los gemelos Sasha y Tristan, de cinco años. A pesar de que los actores están criando a sus hijos en Australia, país natal de él, Elsa se asegura de que sus hijos nunca pierdan sus raíces españolas. “Los rodeo de españoles. Tengo aquí a casi toda mi familia para que les hablen en español”, dijo Pataky a HOLA! USA este año. “Intento educarlos y platicarles sobre platillos españoles típicos. Voy a intentar viajar a España casi todos los veranos, para que conozcan y experimenten su cultura… para que nunca pierdan sus raíces.”