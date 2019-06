El reencuentro más tierno: Geraldine Bazán regresó a casa con sus hijas ¡y no pararon de cantar!

¡Geraldine Bazán por fin está en casa y junto a sus hijas! Después de dos semanas lejos de su natal México, la actriz volvió a su hogar para reencontrarse con sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda -ambas fruto de su matrimonio con Gabriel Soto-; y lo hizo de la manera más divertida. "Las tres mosqueteras", como ella misma se hace llamar junto a las niñas, pasaron momentos muy divertidos el domingo en un roadtrip en el que no faltó la música.

Geraldine Bazán compartió con sus seguidores lo feliz que estaba de reunirse con las niñas de cinco y 10 años de edad, a quienes no había visto en dos semanas por el viaje que hizo a República Dominicana para la grabación de la película Los Leones.

Desde el país natal de Clarissa Molina, la actriz recordó a sus hijas cuando se encontró con una fotografía pues, aunque estaba en contacto con ellas todo el tiempo, no era lo mismo que abrazarlas y charlar con ellas en persona. "...Esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días, aunque no son muchos siempre es duro", escribió al lado de la tierna imagen.

Pero esos días de extrañar a sus pequeñas han quedado atrás. En su lugar, Geraldine ahora se divierte al máximo con ellas sin importar el lugar en el que se encuentren. Y con ello en mente, su auto se convirtió en el mejor escenario para que la feliz mamá se pusiera a cantar con ellas su canción favorita de la temporada. Todo seguido de una cómoda tarde de películas en casa.

Geraldine Bazán y el momento que toda mamá teme

Para Geraldine Bazán, captar los mejores momentos al lado de sus hijas es una forma de conservar los ratos más felices de su infancia. Sin embargo, las fotos también le han revelado algo que toda mamá teme, y es ver lo grande que se van haciendo las niñas.

Después de comprar un ramo de girasoles, Geraldine tomó una foto de Elissa Marie. Al ver la imagen, notó que la belleza de su primogénita ya no era la de una pequeña, sino que poco a poco se convertía en una linda jovencita. "¡Dios! ¿Dónde quedó mi bebé?", escribió sorprendida por lo grande que se ve su hija en la foto.